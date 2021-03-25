“Türkiye’yi üretim sahasında güçlü tutmak olmazsa olmazımız”

KONYA - Toplantının açılışında konuşan OSBÜK Başkanı Memiş Kütükcü, “Türkiye’nin üreten gücü organize sanayi bölgeleri olarak, Türkiye’yi üretim sahasında güçlü tutmak bizim olmazsa olmazımızdır” dedi. Kütükcü, sanayi tesislerinin küresel rekabet güçlerinin artırılması için standartlar konusunun ve TSE ile yapılacak işbirliklerinin çok önemli olduğuna değinerek, geçtiğimiz ay TSE ile OSBÜK arasında imzalanan işbirliği protokolünü hatırlattı ve şunları söyledi: “TSE ile imzaladığımız protokol kapsamında, OSB’lerimize yönelik TS EN ISO 50001 Enerji Yönetim Sistemi eğitimlerimizi başlattık. Şu anda eğitimler, OSB’lerimizin yoğun ilgisi ile devam ediyor. Bu protokolün içeriğindeki; belgelendirme, muayene ve gözetim, deney ve kalibrasyon gibi alanlarda işbirliklerimizi adım adım uygulamaya devam ederken, yeni işbirlikleri ile ilgili çalışmalarımızı da TSE ile birlikte yürütüyoruz.”

Büyükdede: “Ekonominin büyük bir kısmı OSB’lerde”



Organize sanayi bölgelerinin Türk sanayisinde lokomotif rol oynadığına dikkat çeken Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ise, “Bakanlık olarak, OSB’lerdeki sanayicilerimizin uluslararası normlarda üretim yapmaları ve dünyaya açılmalarını sağlamak gibi önemli bir görevimiz var. OSB’ler içerisinde 64 binden fazla firma var ve bu büyük bir güç. Türkiye ekonomisinin önemli bir kısmı OSB’ler içerisine şu anda yerleşmiş durumda” dedi.



Çarpık kentleşme sanayileşmeyi engelliyor



TSE Başkanı Prof. Dr. Adem Şahin de, TSE olarak Türkiye’deki OSB’lerin gelişim serüvenine şahit olduklarının altını çizdi. TSE Başkanı Şahin, “Organize sanayi bölgelerinin, Türkiye’de sanayinin gelişmesi, çarpık kentleşme konusundaki mücadelede sanayinin olumsuz etkilerinin azaltılması, sanayicilerin kendi aralarındaki iş birliği imkanlarını birleştirerek daha etkin bir noktaya taşınmasında önemli görevler ifa ettiğini biliyor ve buna inanıyorum” dedi.