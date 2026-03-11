Türkler, Dubai’den 10.5 milyon dolarlık konut aldı

Hamide HANGÜL

ABD ve İsrail’in İran’la savaşı 12’nci günü­ne girerken, Körfez’in lüks şehirlerinden Dubai’de emlak satışları devam edi­yor. Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Arazi ve Emlak Dairesi verilerinden edinilen bilgilere göre, uluslararası yatırımcı­lar, Dubai’de 28 Şubat – 6 Mart 2026’yı kapsayan bir haftada yaklaşık 2 milyar dolarlık bin 727 konut, 139 arsa satın al­dı.

Toplam işlem sayısı da 2 bin 80’i buldu. Dubai’ye füze­nin düştüğü 2 mart günü ise 670 milyon dolarlık satış ger­çekleşti. Savaşın gölgesindeki bu süreçte Türk vatandaşla­rı da alımda hız kesmedi. Sek­tör temsilcilerinden edinilen bilgilere göre, Türkler, bir haf­tada sadece iki firmadan biri villa olmak üzere yaklaşık 10,5 milyon dolarlık mülk satın al­dı. Bu alımların 7’sini lüks bir projedeki daireler oluşturdu. Türk vatandaşları, Dubai’ye konut yatırımında geçen yıl ikinci sıraya yükselmişti.

“Bir haftada toplam bin 727 konut satıldı”

Dubai’deki gayrimenkul sektör tem­silcisi Burak Ustaoğlu, ya­şanan son ge­lişmelere işa­ret ederek, Dubai’de hayatın devam ettiği, havalimanının üç saat içinde yeniden açıldı­ğı, emlak satışlarının da gerek Türkiye’den, gerekse ulusla­rarası yatırımcılar açısından devam ettiğini söyledi.

Kendi­nin de bu süreçte Türk 200 ya­tırımcıyla görüştüğünü belir­ten Ustaoğlu, şu anda Türkle­rin panik satışları olmadığını, fiyatlarda da gerileme yaşan­madığını, iptal talebi gelme­diğini, inşaatların sürdüğü­nü ve gayrimenkule yatırım­ların devam ettiğini bildirdi. Dubai’de lüks bir projeden Türk vatandaşlarının üç gün­de yaklaşık 2,5 milyon dolar­lık 7 stüdyo daire satın aldığını açıklayan Ustaoğlu, satışların canlı olduğunu vurguladı.

Du­bai’deki resmi verilere işaret eden Ustaoğlu, son bir hafta­da yaklaşık 2 milyar dolarlık 1.727 konut, 139 arsa satışının gerçekleştiğini açıkladı. Usta­oğlu, şu değerlendirmelerde bulundu: “Bölgesel gerilim ve saldırıların ardından bile pi­yasa yaklaşık 2 milyar dolarlık haftalık satış hacmi üretti. Bu veriler, Birleşik Arap Emirlik­leri ve özellikle Dubai emlak piyasasının kriz dönemlerin­de dahi güçlü yatırımcı talebi­ni koruduğunu gösteriyor. Pi­yasa hareketliliği, uluslararası yatırımcıların Dubai’ye olan güveninin sürdüğünü ortaya koyuyor.”

“Yatırımlar devam ediyor”

ABD ve İs­rail’in İran’la savaşının Du­bai’deki satış­lara etkisini değerlendi­ren Dubai’de­ki gayrimenkul uzmanı Cem Apaydın, söz konusu olayın cu­martesi günü başladığını, an­cak Dubai’de konut satın alan Türk yatırımcılardan herhan­gi bir iptal talebi olmadığını belirterek, “Bizim konut satı­şı yaptığımız kişilerden iptal talebi yok” dedi.

Dubai’de du­rumun farklı olduğunu, gün­lük hayatın devam ettiğini, uçuşların kontrollü yapıldığı­nı ve İstanbul’un da içinde ol­duğu 70’e yakın ülkeye uçuş­ların başladığını belirten Apaydın, sözlerini şöyle sürdürdü: “Günlük hayat devam ediyor, devlet daireleri açık, restoran­lar açık. İnşaatlar devam edi­yor. Hiçbir projede iptal ya da durdurma gibi bir durum yok. Satış var, hatta büyük yatı­rımcılar için de alımlar devam ediyor. İki tane büyük yatırım­cıyla görüştük son gelişmeler sonrası, ‘aynen devam ediyo­ruz’ dediler. Türk yatırımcılar, rezidans projesi için.”

“Panik tablosu ve satış iptalleri yok”

Sektör tem­silcisi Burak Güler ise şe­hirde, şu anda hissedilen du­rumun, daha çok savunma sistemlerinin imha ettiği mü­himmatların patlama sesleri ve bunun yol açtığı kısa süreli tedirginlik olduğunu belirtti. Aynı zamanda savunma sis­temlerinin etkinliğinin de gö­rülmüş olduğuna işaret eden Güler, sözlerini şöyle sürdür­dü: “Bu durum birçok yatırım­cı açısından Dubai’nin güven­lik kapasitesine dair güveni artıran bir unsur olarak de­ğerlendiriliyor. Dubai’de şu an için gayrimenkul piyasasında panik yaratan bir tablo göz­lemlemiyoruz.

Şu ana kadar Dubai’de gayrimenkul piyasa­sını doğrudan etkileyecek öl­çekte bir durum yaşanmadı. Şu ana kadar bize ‘evimi sat­mak istiyorum’ şeklinde ula­şan bir yatırımcı olmadı. Ak­sine yatırımcıların önemli bir kısmı bu durumun geçici olduğuna inanıyor. Nitekim olayların başlamasından son­raki dördüncü gün yaklaşık 8 milyon dolarlık bir villa satışı gerçekleştirdik. Ayrıca daha önce kapora ödemesi yaparak alım sürecine giren yatırımcı­larımızdan da şu ana kadar ip­tal talebiyle geri dönüş yapan olmadı.”

“Fiyat düşüşü söz konusu değil, satışlar sürüyor”

Uluslararası Gayrimenkul Uzmanı Betül Işık, Türk yatırımcıların Dubai’de satın aldıkları mülklerin önemli bir bölümü kiraya verilerek portföyde tutulmaya devam ettiğini söyledi. Genel tabloya bakıldığında Türk yatırımcılar tarafında ciddi bir iptal dalgası görülmediğine işaret eden Işık, sözlerini şöyle sürdürdü: “Satışlar, hem İstanbul, hem Dubai ofisimiz aracılığıyla sürüyor. Şu an için projelerde piyasa kaynaklı genel bir fiyat düşüşü söz konusu değil. Halihazırda geliştiricilerin uyguladığı kampanyalar devam ediyor.

Bunun dışında fiyatlarda ekstra bir düşüş görülmüyor. Son dönemdeki gelişmelere rağmen, Dubai’deki gayrimenkul piyasası olumsuz etkilenmedi. Aksine piyasa güçlü şekilde devam ediyor ve satış rakamları bunu açıkça gösteriyor. Dubai’nin güvenli yatırım ortamı, vergi avantajı ve güçlü kira getirisi potansiyeli Türk yatırımcıların ilgisini canlı tutmaya devam ediyor.”