TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya: “Sürdürülebilir kalkınma yerelden başlar”

BURSA (DÜNYA) - Türkiye’nin en büyük bağımsız ve gönüllü iş dünyası örgütü Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve ABD merkezli Center for International Private Enterprise (CIPE) işbirliğiyle hayata geçirilen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesinin İzmir’de gerçekleşen üçüncü etkinliği kapsamında Sivil Toplum Zirvesi yapıldı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğe kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri yoğun katılım gösterdi. Zirvenin açılış konuşmasını yapan TÜRKONFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya sivil toplum kültürü gelişmiş ülkelerin, ekonomik ve demokratik açıdan daha da geliştiğine dikkat çekti. STK’ların toplumda sağladığı katılımcılık anlayışının önemine işaret eden TÜRKONFED Başkan Yardımcısı Kaya, “30 federasyon ve 286 dernek ile ülkemizin her yanından 50 bine yakın şirketin ortak hayalini temsil eden bir aile olarak, fikirlerimizin ve görüşlerimizin çeşitliliğini yansıttığımız buluşmalarımızı çok önemsiyoruz. Zira bu etkileşimli platformda paylaşılan her bir görüş ve her bir fikrin, önümüzdeki ufku alabildiğine genişlettiğine inanıyoruz. TÜRKONFED olarak sivil toplumun kalkınmamıza sağlayacağı gücün farkındalığıyla çalışmalarımızı sürdürürken, kent konseylerine daha fazla söz verilmesini ve katılımcılığın artırılmasını da bir gereklilik olarak görüyoruz. Biz sürdürülebilir kalkınmanın yerelden başlayacağına inanıyoruz” dedi.

“Hepimize önemli görevler düşüyor”

Geleceğin güvenli inşası ve kalkınmayı ülkenin her yanına yaymak adına iş dünyasından STK’lara varıncaya kadar her kuruma önemli görevler düştüğünü belirten Ramazan Kaya, “Ülkelerin, bölgelerin ve kentlerin rekabetçiliğini artıracak kamu politikalarının uygulanması noktasında yerel ve merkezi yönetimlerin de önemli sorumlulukları bulunuyor. Bu sorumluluklara sahip olmak ülkemizin demokratik ve ekonomik açıdan kalkınmasına katkı sağlarken; bilime, sanata, eğitime katkı sağlamaktan tutun çevreye, tarıma ve sürdürülebilirliğe sunacağımız faydalar hiç şüphesiz bir bütün olarak hayalini kurduğumuz geleceğe götürecektir” diye konuştu.

TÜRKONFED’in 3D Formülü

TÜRKONFED’in 3D olarak tanımladığı “Dijital Dönüşüm, Yeşil Dönüşüm ve Toplumsal Dönüşüm”ün Türkiye’nin kalkınma ve küresel rekabetçilik hamlesi için hayati öneme sahip olduğuna vurgu yapan Ramazan Kaya, iş dünyasının sürdürülebilirlik anlayışını benimseyerek, çevreye karşı bütüncül bir yaklaşımla sorumluluklarını yerine getirmesinin, dönüşüm sürecine sağlayacağı katkılara da dikkat çekti.

Sürdürülebilir başarının önündeki tuzak

TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’nın yaptığı açılış konuşmasının ardından konuşan BASİFED Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Hasan Küçükkurt da sivil toplum kuruluşlarının kapasite geliştirme ile yerel kalkınmanın sürdürülebilirliğini sağladığını ifade etti. Küçükkurt, “Kurumun sürdürülebilir başarıyı elde etmesi için temel faaliyetlere ek olarak kurumsal kapasitesini de planlı olarak geliştirmesi gerekiyor. Ancak günlük faaliyetlerle uğraşırken kurumsal kapasite geliştirme çalışmaları unutulabilir, kısa vadede sonuçlar üreten günlük işlerle uğraşmak, uzun vadede bizi asıl hedeflerimize ulaştıracak kurumsal kapasite çalışmalarıyla uğraşmaktan daha cazip gelebilir. Bunun kurumsal gelişim ve sürdürülebilir başarı için bir tuzak olduğunun farkında olmalıyız” diye konuştu.

Bakanlık STK’ların gelişimi için programlar yürütüyor

Programın konuk konuşmacısı olan Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Proje Uygulama Daire Başkanı Ahmet Hakan Atik ise “Avrupa Birliği Başkanlığı olarak Avrupa Birliği Mali Yardımları altında sivil toplum sektörünün lider kuruluşu rolümüz bünyesinde sivil toplum kuruluşlarının kapasitesinin geliştirilmesi, kamu-sivil toplum iş birliğinin güçlendirilmesi, sivil toplum kuruluşlarına yönelik yasal çerçevenin iyileştirilmesi ve sivil toplum diyaloğunun güçlendirilmesi öncelik alanlarında sivil toplum kuruluşlarına yönelik destek programları geliştiriyoruz” dedi. TÜRKONFED’in Sivil Toplum Destek Programının üçüncü döneminde “Bölgesel İş Ağları” projesiyle bakanlık tarafından desteklendiğini hatırlatan Atik, “Proje kapsamında TÜRKONFED’in bünyesinde bulunan üye federasyonlarının kurumsal kapasitelerini artırmayı hedefledi. Önümüzdeki dönemde yine sivil toplum sektörü altında farklı konularda sivil toplum alanını desteklemeye devam edeceğiz” açıklamasında bulundu.

STK’ların temsilcileri panelde buluştu

Açılış konuşmalarının ardından “Pandemi Sonrasında Sivil Toplumda Kurumsallaşma Stratejileri” başlıklı bir panel düzenlendi. Gazeteci Ilgaz Gürsoy’un moderatörlüğündeki panelde Paris Bosphorus Enstitüsü Başkanı Bahadır Kaleağası, Etik ve İtibar Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Güray Karacar ve Ege İş Kadınları Derneği (EGİKAD) Başkanı Emre Pınar Kılıç sivil toplumu Türkiye’den ve dünyadan örnekler de vererek, farklı yönleriyle ele aldı.

Sıradaki etkinlik Nevşehir’de

Bu zamana kadar Samsun ve İstanbul’da düzenlenen “İş Dünyası için Yerel Kalkınma” projesi kapsamında; iş dünyasında kurumsal yönetimi güçlendirme hedefiyle kurumsal kimlik, yönetim kurulu üyesi/genel sekreteri oryantasyonu, kurumsal iş etiği ve ilkeleri, organizasyonel planlama, kurumsal sorumluluk ve organizasyonel performans ölçümüne yönelik çalışmalar yapılıyor. Proje İzmir’in ardından Nevşehir, Kütahya ve Zonguldak’ta düzenlenecek olan çalıştay serisiyle devam edecek.