TÜRKONFED Finans Sohbetleri 21 Şubat’ta Bursa’da yapılacak

BURSA (DÜNYA) - TÜRKONFED Finans Sohbetleri, Marmara ve İç Anadolu Sanayici İş Dünyası Federasyonu’nun (MARSİFED) ev sahipliğinde Bursa’da 21 Şubat 2022 Pazartesi günü 16.30’da gerçekleştirilecek. Etkinlik; TÜRKONFED Genel Başkanı Orhan Turan ve MARSİFED Başkanı Ramazan Kaya’nın açılış konuşmalarıyla başlayacak olup, “Halka Arz ve Finansman Teknikleri” konulu panel ile devam edecek.

Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi (NOSAB) Bölge Müdürlüğü içinde yer alan Yalçın Aras Konferans Salonu’nda gerçekleştirilecek olan panelde; Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, Garanti BBVA Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Jankat Bozkurt, Servo Capital Yönetim Kurulu Başkanı ve TÜRKONFED Yönetim Kurulu Üyesi Kaan Kirizoğlu ile İstanbul Ticaret Üniversitesi’nden Öğretim Üyesi Doç. Dr. Recep Bildik çeşitli konularda açıklamalarda bulunacak.

Etkinlik hakkında bilgi veren MARSİFED Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Kaya, “Çatı kuruluşumuz TÜRKONFED’in bu önemli etkinliğine Bursa’da ev sahipliği yapacak olmanın ve iş dünyamızın temsilcileriyle bir araya getirecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Bursa, ülke ekonomisine sağladığı katkı bakımından oldukça önemli bir kent. TÜRKONFED’imiz de bu etkinliğin yapılacağı öncelikli illerden biri olarak şehrimizi seçti. 21 Şubat günü, hem genel ekonomik durum hem de halka arz konusunda, alanlarında uzman isimler önemli konulara değinecekler. Genel Başkanımız Orhan Turan da, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunacak. MARSİFED tarafında da biz, bölgemizdeki sanayicinin yaşadıklarını dile getireceğiz. Verimli bir toplantı olacağı kanaatindeyiz ve ilgilileri etkinliğimizde görmek isteriz” dedi.