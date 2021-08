Türksat, Dünya Motokros Şampiyonası’nın iletişim sponsoru oldu

Takip Et

AFYON - 1-8 Eylül tarihleri arasında Afyonkarahisar’da gerçekleştirilecek, Dünya Motokros Şampiyonası 2021 MXGP of TURKEY ve Türkiye Motosiklet Festivali’ne Türksat iletişim sponsoru olarak destek verecek. Ankara’da düzenlenen sponsorluk imza törenine, Türksat AŞ. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar, Afyonkarahisar Belediye Başkan Yardımcısı Murat Öner ve TMF Asbaşkanı Mahmut Nedim Akülke katıldı.



Türksat AŞ. Genel Müdürü Hasan Hüseyin Ertok, Türkiye'de özellikle motokros gibi hız ve cesaret gerektiren sporlara olan ilginin her geçen gün arttığını belirterek, "Türkiye'nin uydu, bilişim ve kablo hizmetlerinde öncü kurumu olan Türksat, yalnızca kendi hizmet alanlarında faaliyet gösteren kurum ve etkinliklere değil, sosyal sorumluluk bilincinin temas ettiği her alana destek olma motivasyonunu samimiyetle taşımaktadır. Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde, dünyanın en önemli motokrosçularının yarıştığı Dünya Motokros Şampiyonası Türkiye ayağı da bu noktada büyük önem taşıyor. Motokros gibi dünyada izleyici kitlesi ve seyir zevki yüksek sporların turnuvalarının vatandaşlarımıza canlı yayınlarla ulaştırılmasıyla insanımızın spora olan farkındalığı ve ilgisi de artıyor. Biz de Türksat olarak Dünya Motokros Şampiyonası'nı 180 ülkede 3 milyarı aşkın izleyiciye Türksat uyduları üzerinden ulaştırabilecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz" diye konuştu.

Türkiye Motosiklet Federasyonu Başkanı Bekir Yunus Uçar çok büyük işler yapmanın hayali ile şampiyonayı Türkiye'ye getirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti: "Yaptığımız organizasyonlarla dünya arenasında İstiklal Marşı'nı okutan yetiştirdiğimiz sporcularla sınırları aşıyoruz. 180 ülkeye yapılacak yayınlarla ülkemizin her türlü özelliği ve güzelliği ile yansıtılacağını ve yaşatılacağını düşünüyoruz. Bu anlamda 3 milyarı aşkın insana bu organizasyonu ulaştıracak olan Türksat'a da teşekkürlerimizi iletiyoruz."



Törende, Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek de şampiyonayı bu yıl da Afyonkarahisar'da gerçekleştirecek olmaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek, bugün konaklamada 27 bin yatak kapasitesi ile Afyonkarahisar'ın Türkiye'deki ilk 5 şehir arasında yer aldığına dikkati çekti. Bu anlamda sporun tüm dallarındaki organizasyonlar için çok büyük konaklama ve spor komplekslerinin olduğunu ifade eden Vali Çiçek, bu şampiyonanın 3 milyar kişiye ulaşmasının Afyonkarahisar'ın ve Türkiye'nin tanıtılması için çok önemli olduğunu vurguladı.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de "Afyonkarahisar, birçok özelliği ile kendini ön plan çıkarmış bir şehir. Sporda da öncü olduğumuzu iddia ediyorum. Umarız bu organizasyon dünyanın en iyi pistine sahip ilimizde gerçek bir festival olacak. TÜRKSAT'ın katkılarıyla daha geniş bir alana ulaşacağına inanıyorum"şeklinde konuştu.