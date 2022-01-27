TÜRKŞEKER ihaleyle pirinç satacak

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, TÜRKŞEKER Tarım A.Ş. Genel Müdürlüğü tarafından 900 ton Osmancık pirinci ile 100 ton Baldo pirinç açık teklif usulü ile satılacak.

Tekliflerin, en geç 27 Ocak 2022 tarihinde saat 17.00’a kadar TÜRKŞEKER Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş.’nin ihale@turksekertarim.com mail adresine ihale teklif mektubu doldurularak gönderilebilmesi gerekmektedir. Teklifler 28 Ocak 2022 tarihinde saat 14:30’da teklifler TÜRKŞEKER Tarım ve Gıda San. Tic. A.Ş. komisyonu tarafından değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır.

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