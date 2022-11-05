TÜRKSOY Kültür Bakanları Bursa’da buluştu

BURSA (DÜNYA) - TÜRKSOY Kültür Bakanları Daimi Konseyi 38. Dönem Toplantısı’nda Türk Dünyası Kültür Başkenti unvanını alan Bursa, unvanı Azerbaycan’ın Şuşa kentine devredeceği Konseyin 39. Dönem Toplantısı’na ev sahipliği yaptı. Konseyin açılışında konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Türk Dünyası Kültür Başkenti projesinin bu yıl da hedefine ulaştığını belirterek, “Türk Dünyası Kültür Başkenti uygulaması, kentlerin kültürel bir marka değeri kazanmasını sağlıyor. Bu kapsamda 2013 yılında Eskişehir'de, 2018'de Kastamonu'da ev sahipliği yaptığımız Türk halkları kültür şöleninin sonuncusunu Bursa'da bir kez daha gururla hayata geçirdik. Dünyanın dört bir yanından gelen sanatçı, akademisyen ve entelektüeller kültürel etkileşim ve tecrübe paylaşımında bulundu. Memnuniyetle ifade ediyorum ki yerel yönetimlerimizin ve Bakanlığımızın işbirliği ve siz değerli kardeşlerimizin katılımı ile Türk Dünyası Kültür Başkenti projesi bu yıl da hedefine ulaşmıştır. Medeniyetler şehri ve Osmanlı'nın başkenti Bursa, layıkıyla taşıdığı 'Türk Dünyası Kültür Başkenti' sancağını 2023 yılında, Azerbaycan kültür ve sanatının en önemli merkezlerinden Şuşa şehrine devredecektir. Şuşa zengin tarihiyle, Azerbaycan halkının geleneklerinin sembolü niteliğindedir. Türk dünyasının işgalden kurtarılan bu kadim kültür beşiği, yeniden diriltilecek ve dünyayı kendine hayran bırakacaktır” dedi.

“Nöbet sırası Azerbaycan’da”

Bursa Büyükşehir belediye Başkanı Alinur Aktaş da kültür başkentliği unvanını Özbekistan’ın Hiva kentinden Bursa’ya devredilmesinin ardından 1 yıl geçtiğini ve nöbet sırasının artık Azerbaycan’ın Şuşa kentine geldiğini söyledi. Bursa’nın, bu coğrafyanın gördüğü en büyük medeniyetin temellerinin atıldığı kadim bir şehir olduğunun altını çizen Başkan Aktaş, “Asya’dan, Ortadoğu’dan başlayıp, Avrupa’nın derinliklerine kadar uzanan o muhteşem rüyanın gerçeğe dönüştüğü, kilidinin açıldığı yer Bursa’dır. 2022 yılı Türk Dünyası Başkenti Bursa olarak; bugüne kadar bakanlığımız, valiliğimiz, TÜRKSOY ve kent dinamiklerimiz ile birlikte hem Bursa’mızda hem yurt içi ve yurtdışında panelden sempozyuma, gala konserlerinden tanıtım günlerine ve uluslararası fuarlara varıncaya kadar birçok organizasyon ve etkinlikte Bursa’mızı anlattık, değerlerimizi tanıttık. Yıl boyunca düzenlediğimiz ulusal ve uluslararası etkinliklerle, şehrimizi Türk dünyasının kalbi yaptık” diye konuştu.

“Bir köprü oluşturdu”

Başkan Aktaş, ayrıca kültür başkentleri arasındaki ilişkilerin sürdürülebilir bir forma dönüştürülebilmesi ve bunun da kurumsal bir yapı altında yürütülebilmesinin sağlaması amacıyla “Türk Dünyası Kültür Başkentleri Birliği” kurulmasını da Konsey’e teklif etti. TÜRKSOY Genel Sekreteri Sultan Raev de teşkilatın 30 yıllık geçmişiyle Türk kültürünün gelişimi, aktarılması ve tanıtılmasına doğrudan katkı sunduğunu söyledi. TÜRKSOY’un Türk dilini konuşan halklar arasında altın bir köprü olduğunu dile getiren Raev, sorumluluklarını yerine getirmek için canla başla çalıştıklarını kaydetti. Konseyin açılış toplantısının ardından Bakan Mehmet Nuri Ersoy ve konuk ülke bakanları Azerbaycan Şuşa konulu sergi gezdi.