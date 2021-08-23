Turkuaz Seramik, 10 milyon Euro'luk bir yatırımı hayata geçiriyor

Hilal SÖNMEZ

Ceramic World Review’in dünyadaki 15 büyük üretici arasında gösterdiği Turkuaz Seramik, kapasite artırımı için yaklaşık 10 milyon Euro’luk yatırıma imza atacak. Firma iş süreçlerini iyileştirmeye ve yurtdışında marka bilinirliğini artırmaya odaklandı. Turkuaz Seramik, Kayseri OSB ve İncesu OSB’deki 2 tesisinde binden fazla çalışan ve yaklaşık 200 bin metrekare kapalı alanda vitrifiye üretimi yapıyor, banyo ile ilgili yardımcı malzemelerin de tedarikini sağlıyor. DÜNYA’ya konuşan Turkuaz Seramik Yönetim Kurulu Başkanı Abidin Özkaya, “İnşaatına devam ettiğimiz yaklaşık 10 milyon Euro tutarında bir yatırımımız var. Bu yatırımımızla birlikte hem klozet üretim kapasitemizi artıracak hem de daha verimli bir üretim teknolojisine geçeceğiz. Bununla birlikte mevcut kurulu olan 3 MW güneş enerjisi üretimimizi 6.5 MW’a çıkararak fabrikamızda kullandığımız elektriğin tamamını üretir hale geldik” diye konuştu. Avrupa’da banyo mobilyası üreticilerinin büyük bir çoğunluğunun lavabo tedarikini sağladıklarını belirten Özkaya, yaklaşık 60 ülkeye de ihracat yaptıklarını kaydetti.

“Turquality ile hız kazandık”

Turquality süreciyle şirketlerinin fotoğrafını daha net çektiklerini ve pazarın eksiklerini daha iyi analiz edebildiklerini belirten Özkaya, “2019 yılında Turkuaz Seramik, 2020 yılında ise CeraStyle markamız Turquality Marka Destek programı kapsamına alındı. İhracat yapılan ülkelerde pazara ve tüketiciye daha yakın olup pazarın dinamiklerini daha iyi analiz edebilmek adına, Turquality desteklerinden faydalanarak 2019’da tüm balkan ülkelerine hizmet verecek satış ofisimizi Bosna Hersek’te kurduk. Pandemi yılı 2020’de yine Turquality desteklerinden faydalanarak Avrupa’da kendi satış, depolama ve dağıtım faaliyetlerimizi gerçekleştirmek üzere Hollanda Merkezli Cerabath B.V. isimli şirketimizi kurduk. İki şirketimiz de şu an aktif bir şekilde faaliyetlerini sürdürüyor” dedi.

Yurtdışında bayilerinin olduğu ülkelerde müşterileriyle birlikte pazar payını ve marka bilinirliğini artırmak adına Turquality desteğini sıkça kullanıyoruz. Yurt dışında fuar katılımı, showroom tasarımı, sektörel dergi, gazete ve TV reklamları gibi mecralarda birçok ülkede çalışma başlattıklarını kaydeden Özkaya, desteğin firmalar için önemine dikkat çekerek, destekle birlikte kurumsal gelişimin de hızlandığını vurguladı. Özkaya, “Şirketimizde daha sağlıklı veri akışı ve yönetsel becerilerin gelişmesi adına yaklaşık 1.5 yıl süren çalışmanın ardından, ERP programımızı değiştirerek nisan ayı başı itibarıyla tamamen devreye aldık” ifadelerini kullandı. Özkaya, ana ürün gamını seramik klozetler, lavabolar ile birlikte tamamlayıcı banyo ürünleri olarak gömme rezervuarlar, bataryalar, fl eksi bağlantı hortumları oluşturan Turkuaz Seramik’in, Ceramic World Review’ün raporuna göre dünyadaki en büyük 15 üretici arasında bulunduğunu söyledi.