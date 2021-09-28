Turoksi Kimya ve Tarvit Tarım’dan Ar-Ge atağı

Hasan COŞKUN

SAKARYA - Turoksi Kimya Sanayi ve Tarvit Tarım, uzun süredir yürüttüğü Ar-Ge çalışmaları sonucu geliştirdiği yeni ürünlerin üretimine başladı. Faaliyetleri ile ilgili bilgiler veren Tarvit Tarım ile Turoksi Kimya ve İleri Teknolojiler Sanayi şirketlerinin kurucu ortağı Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, Turoksi Kimya olarak 2008 yılında Kocaeli Üniversitesi Teknokent merkezinde, 2014 yılından buyana da Tarvit Tarım şirketi ile Sakarya Üniversitesi Teknoloji Geliştirme Bölgesi Rosem binasında devam eden Ar-Ge çalışmaları sonucunda, sektörlere değer katacak yeni ve yerli ürünler geliştirerek üretimine başladıklarını söyledi.

‘Ülke ekonomisine değer katıyoruz’

Yıldız, şu bilgileri verdi: “Turoksi Kimya şirketini, üniversite-sanayi işbirliği yaklaşımı ile 2008 yılında kurduk. 2011’de endüstriyel boyutta Sodyum Klorit üretimine Adapazarı fabrikamızda başladık. Aynı yıl, mikrop ve virüslerin yok edilmesinde kullanılan Klordioksit üretimini gerçekleştirdik ve ticarileştirdik. 2020 yılında Sodyum Bisülfat üretimi için gerekli yatırımları yaparak ürün yelpazesini geliştirdik. COVID-19 pandemisi nedeniyle dezenfektan talebi artınca bu kapsamda Sağlık Bakanlığı’nın Biyosidal ürün ruhsatına sahip anti viral-anti bakteriyal Turoksi Klordioksit yer, yüzey, gıda ve su dezenfektanı üretimine başladık ve ülke hizmetine sunduk.” Yıldız, 2014 yılında kurdukları Tarvit Tarım şirketinin ise Türkiye’de olmayan ve ithal edilen yeni nesil gübrelerin toz ve sıvı olarak üretimini yaparak bu alanda da ülke ekonomisine önemli bir değer kazandırdığını söyledi.

Yeni tesis yatırımı planlıyor

Prof. Dr. Salih Zeki Yıldız, şirketlerinin ihracata yönelik çalışmalar yaptığını da söyledi. Yıldız, “Mali’de 2025 yılına kadar sürecek iyi tarımın geliştirilmesini kapsayan bir çalışmamız var. Bunu devletler bazına taşımayı planlıyoruz. Bu kapsamda Sakarya sınırları içerisindeki bir organize sanayi bölgesinde yeni tesis yatırımı planlıyoruz. Turoksi Kimya 20 bin, Tarvit Tarım için 10 bin metrekare alanda yapacağımız ileri teknoloji tesislerimizde Türkiye’nin ithal ettiği kimyasal hammaddeleri ve gübreleri yerli olarak üretip ihraç edeceğiz” şeklinde konuştu.