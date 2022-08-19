TÜRSAB enflasyon memurluğu ve yabancı dil sınavı yapacak
Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi (TÜRSAB) enflasyon memurluğu ve yabancı dil sınavı duyurusunu yayımladı.
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Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr'de yer alan bilgiye göre, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği İktisadi İşletmesi (TÜRSAB) enflasyon memurluğu ve yabancı dil sınavı duyurusunu yayımladı.
Personel alımı için yapılacak sınava başvurular 30 gün devam edecek ve adaylar 15 Eylül 2022 tarihine kadar TÜRSAB'ın internet sitesinden işlemlerini gerçekleştirebilecek.