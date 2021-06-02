Tutku Yatak, bu yıl yüzde 60 büyüme hedefliyor

KAYSERİ - Bugün itibariyle 35 ülkeye ihracat yapan firma, orta vadede üretim kapasitesini artırmayı, ev tekstili ürün grubunda yastık ve yorgan setleri olarak tamamlayıcı koleksiyonlar hazırlamayı hedefliyor. Tutku Yatak Yönetim Kurulu Başkanı Gökmen Kaya, 2021 yılının “mağazalaşma yılı” olacağını kaydediyor.

Kayseri’de 30 bin metrekarelik alanda kurulu fabrikasında üretim yapan Tutku Yatak, bayilere ürün teslimatını doğrudan kendi kurduğu lojistik ağ ile gerçekleştiriyor. Arada herhangi bir taşıma firmasının olmaması nedeniyle ürünlerin sevkiyatını daha hızlı sağlıyor ve herhangi bir hasar ya da eksik parça durumunda bayilerin sorununa hızlı cevap verebiliyor. Yaklaşık 300 çalışanı olan marka, aynı zamanda katalog ürünlerinin de neredeyse yüzde 70’ini her yıl yeniliyor.

Kendi lojistik ağlarına sahip olmalarının ve ürünlerini sürekli güncellemelerinin markanın büyümesinde önemli rol oynadığını kaydeden Kaya, Türkiye’de tüm illerde Tutku Yatak’ın bulunduğunu ve cirolarının yüzde 25’ini de ihracattan elde ettiklerini söyledi. 2021 yılsonuna kadar yüzde 60 büyüme hedefl ediklerini belirten Kaya, “2020 yılında bir önceki yıla göre yüzde 40 büyüme sağladık. 2021 yılında yeni pazarlama yatırımlarımızla birlikte yüzde 60 büyüme öngörüyoruz. Önümüzdeki iki yılda fabrikamızda yıllık 365 bin yatak üretim kapasitesine ulaşmayı hedefl iyoruz. Bunun yanında ev tekstili ürün grubunda yastık ve yorgan setleri olarak da tamamlayıcı koleksiyonlar hazırlamaya başlayacağız” dedi.

“Franchising vermeye başlayacağız”

Tutku Yatak’ın 600’den fazla satış noktasında yer aldığını ve bölge müdürlükleri aracılığıyla 75 ile doğrudan sevkiyat sağladıklarını da kaydeden Kaya, “2021 yılının mağazalaşma yılı olmasını hedefl iyoruz. Bu noktada ilk olarak franchising vermeye başlayacağız. 2021 yılında 80 mağaza açmayı planlıyoruz. Titiz bir süreçle yöneteceğimiz franchising konusunda bayilerimizi her konuda destekleyeceğiz. İlk aydan itibaren yatırımın dönüşünü hızla alabilecek olan bayilerimizden başlangıç aşamasında franchising giriş bedeli de almayacağız. Yani önceliğimiz showroomlarda tamamen Tutku Yatak satan bayiler oluşturmak. Daha çok noktada ulaşılabilir olmak adına da çalışmalarımızı sürdürüyoruz” diye konuştu.