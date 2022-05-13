TÜYAP 6. İnşaat Fuarı Samsun’da ziyaretçilerine kapılarını açtı

SAMSUN - TÜYAP Samsun Fuar ve Kongre Merkezi’nde, Samsun 6. Yapı, İnşaat Malzemeleri, Asansör, Tesisat, Isıtma, Soğutma, Havalandırma, Doğalgaz ve Teknolojileri Fuarı, ziyaretçilere kapılarını açtı.

12-15 Mayıs tarihleri arasında ziyaretçilerini ağırlayacak olan fuarın açılış programına Samsun Valisi Sn. Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Fehmi Yazıcı, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası (STSO) Meclis Başkanı Haluk Akyüz, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, Samsun Esnaf ve Sanatkârları Odaları Birliği (SESOB) Başkanı Hacı Eyüp Güler, Karadeniz Bölge Müdürü Oğuzhan Çamaş, bazı siyasi partilerin ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin yanı sıra davetliler ve vatandaşlar katıldı.

İhracata da vesile olacağımızı düşünüyoruz

İhracata da vesile olacaklarını düşündüğünü ifade eden, TÜYAP Anadolu Fuarları Genel Müdür Yardımcısı Gökalp Gökdemir, “İki yıl aradan sonra inşaat sektörünün önemli temsilcileriyle tekrar birlikteyiz ve fuarcılık için çok iyi bir yıl olan 2019 yılından da daha büyük bir fuarda sizlerin karşısındayız. Bu bizim için hem çok heyecan ve hem de gurur verici. Bugün fuarımız 83 firmanın katılımıyla gerçekleşiyor. Katılımcılarımızın büyük çoğunluğunu başta Samsun olmak üzere, İstanbul, Trabzon, Ordu, Amasya, Giresun ve Sinop’tan katılan firmalar oluşturuyor. Bu firmalarımız yurtiçinde yaptığımız tanıtım ve pazarlama çalışmalarımız kapsamında, Karadeniz başta olmak üzere ülkemizin 81 ilinden ziyaretçileri ağırlayacak. Bunun dışında yurtdışında yaptığımız çalışmalarda, Gürcistan’dan Uganda’ya kadar 15 farklı ülkeden yabancı ziyaretçiyi ağırlayacağız. Hepsi sektör profesyonelleri ve alım heyetleridir. Umuyor ve öyle olacağını düşünüyoruz ki katılımcı firmalarımız çok önemli iş bağlantıları yapacaklar. İhracata da bir vesilece olacağımızı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.

Türkiye’nin artık dünyada inşaat alanında rekabet edilebilir olduğuna değinen Samsun Valisi Zülkif Dağlı, pandemi sürecinin atlatıldığını ve sektörlerde hareketlenmenin başladığını ifade ederek, “Tekrar faaliyetlerimize başlıyoruz. 2019’da bıraktığımız yerden tekrar başladık, daha da hızlanacağız. İnşaat Fuarı’na 89 firmamız katıldı. Önümüzdeki yıllarda bu sayının artacağını düşünüyoruz. İnşaat sektörü çok lokomotif bir sektör. İnşaat, sadece yapımcıyı veya müteahhidi değil, 250 civarında sektörü yakından etkileyen, tetikleyen, zincir halinde bunu çalıştıran bir sektör. Ülkemizin olmazsa olmaz en büyük sektörü. Yurt dışına açılan çok güzel firmalarımız var. Biz artık dünyada inşaat alanında ne kadar rekabet edebilir olduğumuzu biliyoruz. Rekabette güçlü olduğumuz alanlarda ilerlemeye devam etmek zorundayız. Dar kalıplarda sıkışıp kalmamızın hiçbir anlamı yok. Bir an önce dışarıya açılmak durumundayız. İnşallah yeni ufuklar, imkânlar, ümitler bizi bekliyor olur. Bu manada bu fuardaki sektör temsilcilerimizin bir an önce yurt dışı yatırımlarını hızlandıralım” diye konuştu.

Fuarların sayısının artmasıyla mutlu olacağız

Böyle bir fuara ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını vurgulayan Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Nihat Soğuk, “İnşaat fuarına ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Şehrimizdeki bütün esnafların da istifade edeceği bir fuar olması hasebiyle biz de Samsun Büyükşehir Belediyesi olarak bu ve bundan sonraki yapılacak fuarların da şehrimizde sayısının artmasıyla mutlu olacağız. Katılan tüm paydaşların umduklarını bulduğu, istifade etmek isteyenlerin de güzel bir fuarcılık yaşamasını arzu ediyorum” şeklinde konuştu.

Samsun Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Süleyman Hızır ise şunları söyledi: “İnşaat sektörü, kendisine bağlı pek çok alt sektörün ürettiği mal ve hizmete talep oluşturan bir sektördür. En temel tabirler yeni yapılan bir evde 150’den fazla meslek kolunu ilgilendiren binlerce parça bulunduğu sonucu elde edilmiştir. Dolayısıyla inşaat sektörünün ülke ekonomisi içinde sahip olduğu önemi, üretim sürecinde bulunduğu sektörlerle olan bağlantıların düzeyi, bu sektörlerin toplam üretim içindeki payı ile değerlendirilmelidir. Doğrudan ve dolaylı olarak sağladığı istihdam oranlarını da bu verilere eklendiğimizde, oluşturduğu katma değeri çok daha iyi anlayabiliyoruz. Lokomotif etkisi bağlamında, inşaat sektörünün büyümenin merkezinde yer aldığını söyleyebiliriz. Ancak, bu sektöre artık sadece yapı üretmek ve akabinde bakım onarım işleri bağlamında bakmamak gerektiği kanaatindeyim. Yüksek oranlı - istikrarlı büyüme ve beraberinde istihdam yaratma ihtiyacı her zamankinden daha fazla olan Türkiye ekonomisi için, her zamankinden daha önemli hale gelen inşaat sektörüne ilişkin olarak bu fuarı gerçekleştirmiş olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz."

Yapı, inşaat malzemeleri, tesisat, ısıtma, soğutma, havalandırma, doğalgaz teknolojilerine dair tüm yenilikler ve gelişmelerin yer aldığı fuar, 12-15 Mayıs tarihlerinde açık kalacak.