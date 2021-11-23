Üç kardeş, NZS markasıyla ihracata İngiltere’den başladı

Hasan COŞKUN



SAKARYA - Güçlerini ‘sağlıklı yaşam, sağlıklı beslenme ile olur’ sloganıyla birleştiren Nagihan, Zeliha ve Saliha Çelik kardeşler, dünya pazarlarındaki büyümesine İngiltere’den başladı. 15’e yakın çeşitte meyve ve sebzeyi kurutarak NZS markası ile pazara sunan kardeşler yeni tesis yatırımı da planlıyor. Üretimleri ve gelecek planları ile ilgili olarak bilgiler veren NZS Meyve ve Sebze Kurutma Tesisi genel Müdürü Nagihan Çelik, meyve ve sebzeleri bütün yıl boyunca mevsimindeki doğal tazeliği ile tüketicilere sunduklarını söyledi.

Bir taraftan üretime devam ederken diğer taraftan da Ar-Ge çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade eden Çelik, şu bilgileri verdi: “Ülkemizin her yöresinde yetişen, mevsiminde toplanmış sebze ve meyveleri kurutuyoruz. Ar-Ge çalışmalarımız sonucu belirlenen kriter ve yöntemlerle hiçbir katkı maddesi kullanmadan, bilgisayar programlı fırınlarımızda, baharatı ve aromasında kayıp olmadan içindeki suyu buharlaştırarak sağlıklı, temiz ve hijyenik olarak kapalı ortamlarda kurutarak bütün mevsim tüketilmesini sağlıyoruz” dedi.

Çelik, şimdilik 15’e yakın çeşitte ve farklı gramajlarda ürettikleri kurutulmuş meyve ve sebze ihracatına başladıklarını belirterek, “İngiltere ile başladığımız ilk ihracatımızı yeni yatırımlarımızın tamamlanması ile birlikte bütün dünya pazarlarına ulaşarak daha da artıracağız. 2022 yılında Geyve’de yeni bir kurutma tesisi yatırımı planlıyoruz” diye konuştu.