Uçak restoran 2022 Nisan ayında hizmete açılıyor

Osman ŞİŞKO



TRABZON - Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık Mart sonu Nisan başı itibariyle uçağın restoran olarak hizmet vermeye hazır olacağını söyledi. Şirketin uçağın eksik parçalarını getirterek montaj işlemini tamamladığını kaydeden Başkan Bıyık, “Şu anda uçağın çevresinde çevre peyzaj çalışması yapılıyor. Mart sonu Nisan başı gibi hizmete açacaklar. Restoran işletmecisi pideci ama pideci algısı yanlış. Kafeterya restoran olarak 3 bin metrekarelik alanda hizmet verilecek. Şu anda uçağın şeklen tamamlanmış olması bile görüntü olarak oraya güzellik kattı. Uçağın restoran olarak hizmet vermeye başladıktan sonra ciddi anlamda bölgeden çekim gücü yaratacağına inanıyoruz. Trabzon’un her alanından çekim merkezi olabilecektir. Restoran uçağın içi ve çevresindeki alanla 700 kişiye hizmet verebilecek bir restoran olacaktır” dedi.



Yomra Belediye Başkanı Mustafa Bıyık, Türkiye'de sayılı bulunan uçak restoranlarının bir yenisinin Trabzon'a kazandırılacağını söyledi. Bıyık Sancak Mahallesi'nde, belediyeye ait olan ve kiracıları tarafından işletilen çay bahçesine konumlanacak uçağın, alandaki düzenleme çalışmalarının devam ettiğini belirtti. Uçak restoranın, 2022 yılının bahar aylarında hizmete girmesinin planlandığına dikkati çeken Bıyık, şunları kaydetti:"Uçak, 3 bin metrekarelik bir alanda vatandaşlarımızın hizmetine açılmış olacak. Yatırımcılar tarafından restoran olarak da hizmet verecek. Uçağın 2,5 yıldır belediyenin cebinden herhangi bir kaynak çıkmadan milletin kullanımına kazandırılması için çok mücadele verdik. Burada yatırımcılar da çok büyük bir yükün altına girdiler, biz de süreci yakından takip ediyoruz. Trabzon'umuza ve Yomra'mıza hayırlı olsun."

Ankara-Trabzon seferini gerçekleştiren yolcu uçağı, 13 Ocak 2018'de, Trabzon Havalimanı'na iniş yaptıktan sonra pistten çıkmış, denize metreler kala durabilen uçaktaki 162 yolcu ve 6 mürettebat güvenli şekilde tahliye edilmişti. Kazanın ardından 29 Eylül 2018'de Trabzon Havalimanı'ndan vinç yardımıyla Yomra ilçesine götürülen uçak, bu tarihten itibaren park edildiği alanda bekliyordu.