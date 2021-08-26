UCLG Kültür Zirvesi, 9 Eylül’de İzmir’de başlıyor

Dünya Belediyeler Birliği (UCLG) Kültür Zirvesi'nin dördüncüsüne sayılı günler kaldı. Zirve 9-11 Eylül 2021 tarihleri arasında İzmir'de düzenlenecek.

İzmir Büyükşehir Belediyesi'ni yapacağı organizasyon ile kültürel sürdürülebilirliğin sağlanması, iş birliğine dayalı öğrenmenin geliştirilmesi, dünya çapında kentler ve yerel yönetimler arasında iyi uygulamaların paylaşımının teşvik edilmesi amaçlanıyor.

Farklı konular masaya yatırılacak

Ana konu başlığı “Geleceği İzmir'de Kuruyoruz” olarak belirlenen zirve, yerel yönetimler arasında bilgi paylaşımını ve birlikte öğrenme pratiklerini artırmayı da hedefliyor. Zirve'de oturumlarla beraber deneyim paylaşımına imkan verecek çeşitli etkinlikler, atölye çalışmaları, somut projeler ve girişim önerilerini tanıtma olanağı sağlayan odak alan sunumlarına da yer verilecek.

Oturumlar Kültürpark'ta yapılacak

Zirveye İsveç (Malmö), Hindistan, İspanya (Terrassa, Puerto de la Cruz, Barselona, Valensiya), Fransa (Lyon), Zimbabve (Bulawayo), Portekiz (Lizbon, Coimbra), Çin (Xian), Amerika (California), Meksika (Mexico City), İngiltere (Bristol), Ürdün (Amman), Filipinler (Vigan), Güney Kore (Jeju), Kolombiya (Bogotá), Endonezya (Bandung), Filistin Ulusal Yönetimi (Ramallah), Lüksemburg (Esch-sur-Alzette), Almanya (Mannheim), Fransa (Paris), Arjantin (Buenos Aires), KKTC (Girne), Yakustistan (Olenyoksky) gibi ülkelerin ulusal ve yerel yöneticileri, akademisyenler ve bilim insanları katılacak. Kültür Zirvesi kapsamında delegeler Kültürpark 4. Hol'de hazırlanan özel toplantı salonlarında buluşacak ve kendi kentlerine ait deneyimlerini, akademik düzeydeki bilgi birikimlerini, yeni çözüm önerilerini ve planlarını, paylaşarak geliştirme fırsatı yakalayacak.



Öte yandan zirve kapsamında kentte konserler, sinema gösterimleri, dinletiler, gün batımı konserleri, şiir, edebiyat, kültür söyleşileri, resim sergileri, sanat gezileri, deniz su perdesi gösterileri, İzmir Körfezi vapur gezileri gibi birçok etkinlik düzenlenecek.

“Yüzümüzü kültüre dönüyoruz”

Zirveye ilişkin bilgi veren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, zirvede pek çok ülkenin, pek çok kentin yerel yöneticileriyle ve bilim insanlarıyla bir araya geleceklerini söyledi. Yeni katılımcı modeller ve dayanışma ağları üzerine konuşulacağını aktaran Soyer, “Bizi neyin bir araya getirdiğinin farkına varmak ve kentlere karşı aidiyet duygumuzu güçlendirmek için yüzümüzü kültüre dönüyoruz. Özellikle pandemi sonrasında hayatımızda kültürü kalkınmanın merkezine yerleştirmeye mecburuz. Zaman, birlikte yaşamanın farklı, daha iyi ve sürdürülebilir yollarını hayal etme cesaretini gösterme zamanıdır. Ve bunu hep birlikte, farklı kültürlerin bilgi birikimleriyle zenginleşmiş bir Akdeniz kenti olan İzmir'de yapacağız. Biz geleceği İzmir'de kuracağız, gelecek İzmir'de kuruluyor.” Şeklinde konuştu.

“Somut uygulama ve proje örnekleri öne çıkacak”

Kentlerin sürdürülebilir kalkınmada kültüre merkezi bir rol vermek için öncü rol üstlendiğini belirten Tunç Soyer, şunları söyledi: “Zirvenin iki ana hedefi var. Bunlardan birincisi yerel düzeyde kültürün sürdürülebilir kalkınmada oynadığı role ilişkin mesajları, somut uygulama ve proje örnekleriyle pekiştirmek. İkincisi ise zirve, hâlihazırda on yıllık eylem planı içerisinde olduğumuz BM 2030 Gündemi ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri ile 2021'de beşinci yılını kutlayan Yeni Kentsel Gündem'e ilişkin uluslararası tartışmalara görünürlük sağlayacak.”