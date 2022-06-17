Uğur İbrahim Altay, Dünya Belediyeler Birliği Başkanı oldu

İbrahim ÇİÇEKÇİ



KONYA - İspanya’nın Sevilla şehrinde düzenlenen UCLG Yönetim Kurulu Toplantısı’nda dönem başkanlığını devralan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugün Konya için çok önemli bir gün. 240 binden fazla üyesiyle dünyanın 7 kıtasında teşkilatlanan Birleşmiş Kentler ve Yerel Yönetimler Teşkilatı’nın başkanlığını bugün Sevilla’da devraldık. Ülkemize ve şehrimize hayırlı olsun.” dedi.



"Bizim için büyük gurur"

Türkiye’nin diplomasi atağında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak yer almaktan büyük bir mutluluk duyduklarını kaydeden Başkan Altay, “İnşallah burada hem Türkiye’yi hem de Konya’yı en iyi şekilde temsil etmeyi amaçlıyoruz. Bizim için büyük bir gurur. UCLG’de Eşbaşkanlık görevini yürütüyorduk. Bugün, bu toplantıyla birlikte başkanlık görevini Konya Büyükşehir Belediyesi olarak devralmış oluyoruz. Destek veren herkese teşekkür ediyorum.” dedi.