UHKİB, yeni pazarlara açılacak

BURSA (DÜNYA) - Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) Ticaret Bakanlığı destekleriyle gerçekleştirdiği Hazır Giyim ve Konfeksiyon Sektöründe Endüstri 4.0 Entegrasyonu Ur-Ge projesinin son faaliyeti kapsamındaki alım heyeti programı Bursa’da başladı. UHKİB Yönetim Kurulu Başkanı Nüvit Gündemir, Endüstri 4.0 Ur-Ge projesine Mart 2018 tarihinde başladıklarını belirterek, “Aralık 2022’de bitecek projemizin son etkinliği olan alım heyeti programını düzenlemekten mutluyuz. Proje kapsamında birçok ülkeden alıcılar Bursa’ya gelecek. Alım heyeti faaliyetimizle ihracatımızın artırılması, yeni pazarlar bulunması, ülkemizin ekonomik ve ticari açıdan tanıtılması ve yurt dışındaki alıcı firmaların Türkiye’den alım yapmalarını sağlamayı amaçlıyoruz” dedi.

“Yeni iş birliği olanakları yakaladık”

Alım heyeti faaliyetini yeni ihracat bağlantılarının kurulması ve mevcut olanların geliştirilmesi için en önemli araçlardan biri olarak gördüklerini ifade eden Gündemir, alım heyeti faaliyeti kapsamında proje katılımcısı firmaların yeni iş birliği olanakları, ürünlerini ithalatçı firmalara tanıtma ve yeni pazar bilgilerine erişim fırsatı yakaladıklarını söyledi.