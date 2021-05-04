UİB'den nisanda 2,6 milyar dolar ihracat

BURSA (DÜNYA) - UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, ihracatta artış trendinin devam ettiğini, Türkiye’nin ve Bursa’nın nisan ayında sergilediği yüksek oranlı artışların gelecek dönemler için motivasyon kaynağı olduğunu söyledi. “Nisan ayındaki yüksek artışta her ne kadar baz etkisi olsa da, pandeminin getirdiği tüm olumsuzluklara ve zorluklara rağmen ihracatı artırmak için var gücüyle çalışan tüm firmalarımızı gösterdikleri üstün performanstan dolayı kutluyorum” diyen Başkan Çelik, UİB bünyesinde yer alan beş birliğin de ihracat rakamlarında artışlar olduğunu belirtti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Covid-19 salgını tüm dünyayı başta sağlık ve ekonomi olmak üzere pek çok açıdan derinden sarstı. Böyle bir süreçte, yüksek bir ihracat artışına imza atmak güçlü ekonomik yapımızın, ihracat potansiyelimizin ve ihracatçılarımızın kararlı tutumlarının net bir göstergesi oldu. Tam kapanma sürecine paralel aşılama oranımızın yükselmesiyle pandeminin etkisinin giderek azalacağına ve piyasaların ikinci çeyrekle birlikte bir toparlanmaya gideceğine inanıyoruz. Kararlılıkla ve tüm gücüyle üreten, ihracatla büyüyen, sürdürülebilir modelle kalkınan ve istihdam yaratan daha güçlü bir Türkiye için çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

Beş birliğin de rakamlarında artış var

Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği (OİB) Nisan ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 379 artışla 2 milyar 128 milyon dolarlık ihracat yaptı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği’nin (UTİB) ihracatı da bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 251 arttı. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği’nin (UHKİB) ihracatı da yüzde 200 artışla 83,7 milyon dolar oldu. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), bir önceki yılın nisan ayına göre yüzde 38 artışla 18,5 milyon dolar ihracat yaparken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) yüzde 21 artışla 7,9 milyon dolar ihracat yaptı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin Nisan ayı ihracatı, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 73 artışla 239,1 milyon dolar olarak açıklandı.