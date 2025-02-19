UİB'den Türkiye-Finlandiya ekonomik ilişkilerini geliştirme adımı

Uludağ İhracatçı Birlikleri Yönetimi, Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen, Finlandiya Konsolosu Merja Karkkainen, Ticaret Ataşesi Joona Selin, Team Finland Koordinatörü Esra Demirci Akyol'u ağırladı.

UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik toplantıda yaptığı konuşmada, “Ülkemizin ihracatına ve ekonomisine önemli katkılar sağlıyoruz. Finlandiya, önemli pazarlarımızdan bir tanesi. Birliğimiz olarak, tüm alt birlik ve sektörlerimizle 2024 yılında yaptığımız 70 milyon dolarlık ihracatla iki ülke arasındaki ekonomik bağları güçlendirdik. Her yıl Finlandiya’ya başta otomotiv sektörü olmak üzere farklı sektörlerden düzenli ve istikrarlı bir şekilde ihracatımız sürüyor” dedi.

Organizasyonda söz alan Finlandiya’nın Ankara Büyükelçisi Pirkko Hamalainen de, “Uludağ İhracatçı Birlikleri de AR-GE, İnovasyon ve yeşil dönüşüme verdiği değer, ülke ekonomisine güç katan ihracat çalışmaları ile Bursa’nın dünyada kabul gören değerlerinden biri... İki ülke arasındaki dostluğun ekonomik köprüleri güçlendirmesini ve görüşmelerimizin karşılıklı faydalar getirmesini diliyorum.”