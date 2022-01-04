UİB’in 2021 ihracatı 30,8 milyar dolar

BURSA (DÜNYA) - Aralık ayındaki ihracatı 3 milyar dolar olan UİB’in 2021 yılı ihracat tutarı ise önceki yıla göre yüzde 14,6 oranındaki artışla 30 milyar 767 milyon 911 bin dolara ulaştı. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Birliklerimizin 2021 yılı ihracatının global ekonomik sıkıntılara rağmen önceki yıla göre yüzde 15’e yakın bir oranda artarak 30 milyar doları aşması önemli bir başarıdır. Ülkemizin küresel ticaretten aldığı pay artıyor ve Türkiye ihracatla yükseliyor. Bunda üyeleriyle birlikte UİB de önemli bir rol üstleniyor. Başarıları nedeniyle UİB’in bütün üyelerini kutluyorum. Sayın Cumhurbaşkanımızın 2022 yılı için belirlediği 250 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak için UİB bünyesindeki birliklerimiz ve üyelerimiz aynı kararlılıkla çalışmalarına devam edecektir” dedi.

OİB’in 2021 ihracatı 25.3 milyar dolar

Aralık ayında 2 milyar 572 milyon 510 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), 2021 yılındaki toplam ihracatı ise önceki yıla göre yüze 12’lik artışla 25 milyar 340 milyon 684 bin dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), aralık ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 35.5 artışla 137 milyon 540 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in 2021 yılı ihracat toplamı ise önceki yıla göre yüzde 33 oranında artışla 1 milyar 355 milyon 235 bin dolar olarak gerçekleşti. Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB) aralık ayından geçen yılın aynı ayına göre yüzde 13 oranındaki artışla 84.5 milyon dolar ihracata ulaşırken, UHKİB’in 2021 yılı ihracat toplamı önceki seneye göre yüzde 31.4 oranında artarak 969 milyon 859 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UMSMİB'in ihracatı 233.3 milyon dolar

Aralık ayında, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 9’luk artışla 20.7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), 2021 yılında önceki seneye göre yüzde 23 oranında artışla toplam 233 milyon 289 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Aralık ayında, 10 milyon 759 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), 2021 yılında önceki yıla göre yüzde 9 oranındaki artışla 159 milyon 531 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin 2021 yılı ihracatı, 2 milyar 709 milyon dolar olarak açıklandı.