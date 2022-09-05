UİB’in ağustos ayı ihracatı 2,3 milyar dolar oldu

DÜNYA (BURSA) UİB’in Ağustos 2022 ihracat rakamları açıklandı. Ağustos ayındaki ihracatı 2 milyar 362 milyon 201 bin dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 468 milyon 257 bin dolar olarak gerçekleşti. UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Küresel çapta yaşanan enflasyonist baskı endişelerimizi artırsa da hedefimize kilitlenmiş durumdayız. Bu doğrultuda geçen ay da başarılı bir grafik sergilemeyi başardık. Üretimden aldığımız güçle yola devam edeceğiz” dedi.

Zirve OİB’in

Ağustos ayında 1 milyar 874 milyon 214 bin dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 625 milyon 907 bin dolar olarak açıklandı.

UTİB ihracatı 99 milyon dolar

Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) ağustos ayında, 99 milyon 332 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 14 artışla 1 milyar 422 milyon 488 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti.

UHKİB’den 99 milyon dolarlık ihracat

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 29 artışla 99 milyon 392 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 25 artışla 1 milyar 127 milyon 413 bin dolar olarak açıklandı.

UMSMİB’in ihracatı 30 milyon dolar

Ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32 artışla 30 milyon 743 bin dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 16 artışla 261 milyon 733 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu.

UYMSİB’den 16 milyon dolar ihracat

Ağustos ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 34 artışla 16 milyon 25 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemdeyse 142 milyon 966 bin dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve ‘diğer’ başlığı altında listelenen sektörlerin ağustos ayı ihracatı 242 milyon 492 bin dolar olurken, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat rakamı ise 2,8 milyar dolar olarak gerçekleşmiş oldu.