UİB’in ekim ihracatı 2,75 milyar dolar

BURSA (DÜNYA) - UİB’in 2021 ekim ayı ihracat rakamları açıklandı. Ekim ayındaki ihracatı 2,75 milyar dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 17 artışla 30,8 milyar dolar olarak gerçekleşti. Rakamları değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, hammadde tedarikinde, enerji maliyetlerinde ve lojistikte yaşanan sıkıntılara rağmen Türk ihracatçısının üretme kabiliyetini ve gücünü bir kez daha ortaya koyduğunu belirtti. Ülkemizin yılsonu ihracat hedefine ulaşması için UİB olarak katkı koymaya devam ettiklerinin altını çizen Çelik, sorumluluk bilinciyle ihracatı artırmak için sergiledikleri üstün performanstan dolayı tüm ihracatçılara teşekkür etti.

Otomotivin ihracatı 2,3 milyar dolar

Ekim ayında 2 milyar 257 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki aynı döneme göre yüze 15’lik artışla 25,5 milyar dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 11 artışla 125 milyon 249 bin dolar ihracata imza attı. Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 18 artışla 93,8 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 33 artışla 936 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Ekim ayında, bir önceki yılın ekim ayına göre yüzde 18 artışla 21,7 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 30 artışla 229,5 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Ekim ayında, geçen yılın aynı ayına oranla yüzde 6 artışla 12,3 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 14 artışla 160 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ekim ayı ihracatı, 241,1 milyon dolar olarak açıklandı.