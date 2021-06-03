UİB’in mayıs ihracatı yüzde 63 arttı

BURSA (DÜNYA) -Türkiye’nin Genel Sekreterlik bazında en fazla ihracat gerçekleştiren ikinci birliği olan Uludağ İhracatçı Birlikleri, mayıs ayında, yüzde 63’lük bir artışla 1 milyar 987 milyon dolar dolarlık ihracat gerçekleştirdi. Uludağ İhracatçı Birlikleri (UİB) Koordinatör Başkanı Baran Çelik, yılın ilk çeyreğindeki ihracat performansının mayıs ayında da sürüyor olmasından mutluluk duyduklarını söyledi.

Ülke ekonomisinin pandemi sürecinde güçlü ve dinamik yapısıyla diğer ülkelerden pozitif ayrıştığına dikkat çeken Çelik, “Türkiye’nin ve Bursa’nın yılın ilk çeyreğinde olduğu gibi mayıs ayında da sergilediği yüksek oranlı artışlar, gelecek dönemler için bizlere hem umut hem de motivasyon kaynağı oluyor. Önceki günlerde açıklanan rakamlara göre Türkiye ekonomisi yılın ilk çeyreğinde beklentiyi aşarak yüzde 7 büyüdü. Bu durum ekonomimizin pandemi şartlarına rağmen güçlü ve canlı olduğunu gösteriyor. Geçtiğimiz yıla göre yüzde 65,5 artışla 16,5 milyar dolara yükselen mayıs ayı ihracatımızın da tüm yılların en yüksek ikinci Mayıs ayı ihracat değeri olması pandemiye rağmen ihracatçımızın dinamik yapısına işaret ediyor. Pandeminin ilk başladığı günden bu yana geçen yaklaşık 15 ayda ülke ekonomimiz dünyadaki diğer ekonomilere göre pozitif ayrıştı. Bu zor şartlara rağmen üreten, sorumluluk alan tüm ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

Otomotivdeki artış yüzde 53 oldu

Mayıs ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 53’lük bir artışla 1 milyar 574 milyon dolarlık ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise 25 milyar 360 milyon dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) Mayıs ayında, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 125 artışla 99 milyon 960 bin dolar ihracata imza attı. Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği (UHKİB) de geçen yılın aynı ayına göre yüzde 82 artışla 62 milyon 893 bin dolar ihracat gerçekleştirdi. Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB) bir önceki yılın mayıs ayına göre yüzde 48 artışla 16 milyon 720 bin dolar ihracat yaparken, Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB) de 6 milyon 963 bin dolar ihracat gerçekleştirdi.