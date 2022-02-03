UİB’in ocak ihracatı 2,4 milyar dolar

BURSA (DÜNYA) - Ocak ayında 1 milyar 905 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise bir önceki döneme göre yüzde 12’lik artışla 25 milyar 250 milyon dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB), ocak ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 116 milyon 198 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36 artışla 1 milyar 373 milyon dolar olarak gerçekleşti. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19 artışla 80 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazırgiyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 32 artışla 982 milyon 767 bin dolar seviyelerinde gerçekleşti. Ocak ayında bir önceki yılın ocak ayına göre yüzde 54 artışla 22 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 26 artışla 241 milyon dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Ocak ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 15 artışla 8 milyon 987 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 9 artışla 160 milyon dolar seviyelerinde dış satışa imza attı.

Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin ocak ayı ihracatı, 221 milyon dolar olarak açıklandı.