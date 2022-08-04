UİB’in temmuz ihracatı 2,2 milyar dolar

BURSA (DÜNYA) - UİB’in Temmuz ayı ihracat rakamları açıklandı. Temmuz ayındaki ihracatı 2 milyar 157 milyon dolar olan UİB’in, geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracat tutarı ise 31 milyar 598 milyon dolar olarak gerçekleşti. Temmuz ayı ihracat rakamlarını değerlendiren UİB Koordinatör Başkanı Baran Çelik, “Otomotivde ana ihracat pazarımız Avrupa’da ve önemli pazarlarımızdan ABD’de yaşanan talep değişimleri ve daralmalardan ve ek olarak uzun bayram tatilinden olumsuz etkilenmemize rağmen ihracat performansımız artmaya devam etti. Tekstil, hazır giyim, meyve-sebze ve yaş meyve sebze ihracatçı birliklerimizle de uzun bayram tatiline rağmen üretmeye devam ettik. Pandemi sonrası özellikle tarım alanında önemli sorunlar yaşıyoruz. Herkesin gıda ve su krizine dikkat çektiği bugünlerde şimdiden alınması gereken önlemleri almalıyız. Her şeye rağmen üretmeye devam eden ihracatçılarımıza teşekkür ediyorum” dedi.



Otomotiv ihracatı 1.7 milyar dolar

Temmuz ayında %3 artışla 1 milyar 742 milyon dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği’nin (OİB), geriye dönük 12 aylık performansı ise yüzde 2 artışla 25 milyar 834 milyon dolar olarak açıklandı. Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği de (UTİB) temmuz ayında 90 milyon 159 bin dolar ihracata imza attı. UTİB'in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise yüzde 17 artışla 1 milyar 430 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Temmuz ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4 artışla 87 milyon 540 bin dolar ihracat gerçekleştiren Uludağ Hazır Giyim ve Konfeksiyon İhracatçıları Birliği'nin (UHKİB), geriye dönük 12 aylık ihracatı ise yüzde 24 artışla 1 milyar 105 milyon dolar olarak açıklandı.

Temmuz ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2 artışla 19 milyon dolar ihracat yapan Uludağ Meyve Sebze Mamulleri İhracatçıları Birliği (UMSMİB), geriye dönük 12 aylık dönemde ise yüzde 17 artışla 254 milyon 256 bin dolar ihracat gerçekleştirmiş oldu. Uludağ Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (UYMSİB), temmuz ayında 8 milyon 982 bin dolarlık ihracata imza attı. UYMSİB’in geriye dönük 12 aylık dönemdeki ihracatı ise 138 milyon 943 bin dolar olarak gerçekleşti. Öte yandan, UİB üzerinden ihracat kaydı yapılan ve 'diğer' başlığı altında listelenen sektörlerin temmuz ayı ihracatı ise 208 milyon 318 bin dolar olarak açıklandı.