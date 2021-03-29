Ukrayna’dan Denizlili iş insanlarına yatırım çağrısı

Osman Nuri BOYACI

DENİZLİ - Avrasya Sanayici İşadamları Derneği’nin davetlisi olarak Denizli’ye gelen Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, iş dünyasının temsilcileriyle buluştu.

Eko Avrasya Ekonomik İlişkiler Derneği Başkanı Hikmet Eren ve Avrasya Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Mahmut Catlık’la birlikte Denizli Büyükşehir Belediyesi, Denizli Valiliği, İhracatçılar Birliği’ni ziyaret eden Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli Ticaret Odası’nda Avrasya Sanayici İşadamları Derneği ve Denizli Ticaret Odası üyeleriyle bir araya geldi.

DTO Başkanı Uğur Erdoğan, toplantıda iki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Denizli’nin ekonomisi ve sanayisi hakkında bilgi veren Erdoğan, “Türkiye, Ukrayna’nın başlıca ticaret ortakları arasındadır. Geçtiğimiz yıl, Ukrayna’daki en büyük yatırımcı ülke Türkiye idi. Türk müteahhitlerin yurt dışında en çok iş aldıkları 2’nci ülke Ukrayna. Ekonomik ve ticari ilişkilerimizin en önemli gündem maddesi olan Türkiye Ukrayna Serbest Ticaret Antlaşması, inşallah bu yıl imzalanır. Bu, ticari iş birliklerimizi daha da artıracaktır. İki ülke arasında, yapılacak çok iş var. Ukrayna’da tahıl hububat, Türkiye’de ise meyve sebze üretiminde birlikte projeler geliştirebilir, ortaklıklar kurulabilir. Otomotiv, demir çelik ve savunma teknolojilerinde iki ülke arasında önemli bir potansiyelin olduğuna inanıyoruz. Önümüzdeki dönemde bu alanlardaki iş birliğimizi güçlendirmeliyiz” dedi.

EkoAvrasya Yönetim Kurulu Başkanı Hikmet Eren ise, derneklerinin Türkiye ile Ukrayna arasındaki iyi niyet ve dostluk sürecinin gelişmesine katkı sunma adına 15 yıldır faaliyetlerini aralıksız sürdürdüğünü söyledi.

“Yeni projelerimizi kamu-özel sektör iş birliğiyle yapacağız”



Ukrayna Ankara Büyükelçisi Andrii Sybiha, Denizli ile Ukrayna arasındaki iş birliği ve karşılıklı ticaretin artırılması için önemli bir adım atıldığını söyledi. Sybiha, “Ukrayna’da yatırım yaptığınızda, 5 ila 7 yıl arasında kazanmaya başlarsınız. Diğer ülkelerde, bu süre 10 yılı buluyor. Toprak reformu yaptık. Yeni projelerimizi, kamu özel sektör işbirliğiyle inşa edeceğiz. Bu da önemli bir imkândır. Birlikte yapabiliriz. Sizleri, ülkemize ve yatırım yapmaya davet ediyorum. Ukraynalı yatırımcılardan, burada sera kurmak ya da almak ile ilgili çok talep var. Burada da birlikte çalışabiliriz diye düşünüyorum. Ayrıca, kardeş şehir de olabiliriz. Bu teklifimizi de bugünkü ziyaretlerimizde ilettik. İş birliğimiz ve güç birliğimiz bu sayede daha da artacaktır. Mermerden kabloya kadar birçok sektörde sizlerle ortak iş yapabiliriz.” şeklinde konuştu.