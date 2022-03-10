Ukrayna’nın yardım çağrısına Kocaeli Büyükşehir sessiz kalmadı

KOCAELİ - Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının ardından Türkiye harekete geçmiş, acil insani ihtiyaçların giderilmesi için AFAD Başkanlığı’nca toplanan yardımlar Ukrayna’ya ulaştırılmıştı. Ukrayna’nın yardım çağrısına Kocaeli Büyükşehir Belediyesi de sessiz kalmadı. Rusya saldırısı altındaki Ukrayna'da acil insani ihtiyaçların karşılanması için harekete geçen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Ukrayna halkına yardım amaçlı ‘Mobil Yemek Tırı’ yolladı.

6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretecek

Antikkapı önünde düzenlenen törene, Antikkapı Genel Müdürü İslam Yücel, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Mehmet Emin Koçan, Yönetim Hizmetleri Şube Müdürü Cevat Özdemir, Eğitim Şube Müdürü Selim Biçer katıldı. AFAD’a teslim edilen Yemek Tırı, Ukrayna’nın Lviv kentine doğru yola çıktı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin kısa bir süre önce Antikkapı AŞ'nin bünyesine kattığı mobil yemek tırı, Ukrayna’daki insanlara hizmet verecek. Yemek aracında 2 ton temiz su tankı, 1 ton atık su tankı, dışarıya bağımsız olarak 5 gün çalışabilecek jeneratör bulunuyor. Araç günlük 20 bin kase çorba ve 6 bin kişilik 3 çeşit yemek üretebiliyor. Araç dışarıdan elektrik bağlantısı yapıldığında ise sınırsız çalışabiliyor.