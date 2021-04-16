UKUB’un yeni başkanı Şahan Eçin oldu

BURSA (DÜNYA) - Ulusal Kalıp Üreticileri Birliği (UKUB), 19. Olağan Genel Kurul Toplantısı’nı gerçekleştirdi. UKUB Yönetim Kurulu Başkanı olarak önemli çalışmalarda bulunan Şamil Özoğul ve yönetim kurulu görevini Şahan Eçin ve yeni yönetime devretti. Tek liste ile gidilen seçimde başkanlık görevini üstlenen Eçin, “10’uncu dönem olarak bizlere emanet edilen bu önemli görevi başta siz değerli dostlarımızın desteği ile en iyi şekilde yerine getirmek için çalışacağımızı öncelikle ifade etmek isterim. 2002 yılından bu yana başta kurucu başkanımız Sayın Fahrettin Gülener ile son başkanımız Sayın Şamil Özoğul olmak üzere bu süreçte emeği geçen tüm kıymetli başkanlarımıza ve yönetimde görev almış üyelerimize teşekkür ve şükranlarımızı şahsım ve yönetim kurulu adına iletmek isterim” dedi. Eçin’in yönetiminde Ergun Tamer, Elif Özge Öztürk, Ali Başak, İpek Erdem, Mehmet Ganiyusufoğlu ile Tayfun Tarakçıoğlu yer aldı.