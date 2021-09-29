“Ülkeye katma değer yaratacak mezunlar vereceğiz”

KOCAELİ - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın katılımıyla Gebze Teknik Üniversitesi (GTÜ) 2021-2022 akademik yılı açılış töreni gerçekleştirildi. Törene, Bakan Varank’ın yanı sıra Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli Milletvekili İlyas Şeker, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler, Darıca Kaymakamı Yüksel Kara, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, akademik personel ve öğrenciler katıldı.

Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü’nün akademik temelleri üzerine kurulmuş Türkiye’nin ilk 10 araştırma üniversitesinden biri olduğunu belirten GTÜ Rektörü Prof. Dr. Muhammed Hasan Aslan, “Ülkemize katma değer yaratacak projeler üreten mezunlar vermeye devam edeceğiz. Uçak mühendisliği bölümümüz TEİ, TAİ ve Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü ile yapmış olduğumuz protokollerle özellikle uçak motoru konusuna ağırlık vererek ülkemizin milli teknoloji hamlesinde adından söz ettirmeye şimdiden adayız. Bünyemizde bulundurduğumuz 150’den fazla araştırma laboratuvarıyla bu yüksek teknolojiyi hem öğrencilerimizle buluşturuyor, hem de akademisyenlerimiz vasıtasıyla bilimsel çıktılar üretiyoruz. Bu bilimsel çıktıları sadece yayın amaçlı yapmıyor, sanayicilerimizle yaptığımız protokol anlaşmaları ile katma değere de dönüştürüyoruz” dedi.

“Teknopark, beklediğimizden fazla ilgi gördü”

Sektörel anlamda GTÜ Teknoparkın beklediklerinden fazla ilgi gördüğünü söyleyen Aslan, “Aralarında Azerbaycan’ın gururu SOCAR’ın, İngiltere ile ortaklaşa kurulan Fly Bvlos firmalarının da bulunduğu şu an için faaliyette 40’ın üzerinde hem ulusal hem de uluslararası firmamız bulunuyor. Bölgemiz ve ülkemiz adına Gebze Teknik Üniversitesi Teknoparkı parlayan bir yıldız olarak karşımızda olacak. Ülkemiz dünyanın en bereketli topraklarına sahip. Verimli toprakların akıllı, modern tarım teknikleriyle uygulamalar bakımından dünyanın göz bebeği konumuna geleceğine de inancım tam” açıklamasını yaptı.

Ülkeleri birbirinden ayrıştıran temel unsurlardan birinin Teknoloji olduğunu ifade eden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Yeni teknoloji geliştirebilen ülkeler, diğerlerinden özellikle yaratıcı yıkım süreçlerini ortaya koymaları ve açık ara öyle geçmeleri açısından farklılaşıyorlar. Üniversitelerin hem sanayi kuruluşları hem de kamu kurumlarıyla sivil toplum kuruluşlarıyla birlikte olmak ve onlarla birlikte projelerinin hayata geçmesinde, eğitim kurumlarının yeni eğitim teknolojilerinin hayata geçirilmesinde rol alması gerekiyor. Hem Kocaeli Üniversitesi hem de Gebze Teknik Üniversitesi ile büyükşehir belediyemizin iş ortaklıkları var. Özellikle Tıbbi Aromatik Bitkiler Projesi, ilk kez geliştirilen Kritik Oksijen Teknolojisi yapılan Distilasyon Teknolojisi akıllı şehir sistemlerinin geliştirilmesi mimarisinin kurulması sismik araştırmalarla ilgili ortaklıklarımız var. Yüksek lisans, doktora öğrencilerimizin yapacağı araştırma projelerine ihtiyacımız var ”diye konuştu.

Üniversiteler, ülkemizin kalkınma hamlesinde hayati rollere sahip

TÜBİTAK vasıtasıyla uyguladıkları Uluslararası Lider Araştırmacılar Programıyla, alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından Türkiye'ye çektiklerini belirten Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, “Yüksek teknoloji, girişimcilik ve beşeri sermaye, tasarladığımız politikaların ana odağını oluşturuyor ve bu konularda üniversitelerimizin kritik rolleri ve katkıları söz konusu. Bu doğrultuda Bakanlık olarak, üniversitelerimize ve akademisyenlerimize önemli destekler sağlıyoruz. TÜBİTAK vasıtasıyla uyguladığımız Uluslararası Lider Araştırmacılar Programı ile alanında lider bilim insanlarını dünyanın dört bir yanından ülkemize çekiyoruz. Programın ilk çağrısında 127 araştırmacının 21 farklı ülkeden ekosistemimize çekilmesini sağladık. Bu programı, ulusal düzeyde uyguladığımız bir versiyonu da var” dedi.

Geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz, en büyük sermayemiz diyen Varank, "Milyonlarca gencimiz devlet üniversitelerinde ücretsiz şekilde eğitim alıyor ve devlet yurtlarında çok uygun fiyatlara konaklayabiliyor. Devletimiz tarafından sağlanan burslarla ya da kredilerle masraflarını karşılayabiliyor. Yaptığımız yatırımlar sayesinde yükseköğretimi, eğitime ulaşım imkanı olan dar grupların tekelinden çıkardık. Her gencimizin yükseköğretime erişme hakkı var. Ekonomide, sanayide ve özellikle teknolojide yapacağımız atılımları ancak iyi yetişmiş bir gençliğin öncülüğünde gerçekleştirebiliriz. Bugün geldiğimiz noktada üniversitelerimizin nicelik sorunu çözüldü” diye konuştu. Varank, üniversitelerin niceliğini ve niteliğini artıracak işlere odaklandıklarını anlatarak, her alanda olduğu gibi yükseköğretim alanında da liderliğinde büyük reformlara imza attıklarını kaydetti.

Gençlerin ve bilim insanlarının, milli teknoloji hamlesinin figüranları olmadığını, başrol oyuncuları olduğunu söyleyen Varank, “Sanayi Doktora Programıyla, üniversite-sanayi işbirliğinde nitelikli insan kaynağının yetişmesine destek verdik. Halihazırda 49 üniversitenin, 210 sanayi kuruluşuyla birlikte yürüttüğü projelerle, 1162 doktora öğrencisi eğitimlerine devam ediyor. Stajyer Araştırmacı Burs Programıyla daha lisans seviyesindeki öğrencilerimizin araştırma ekosistemine doğrudan dahil olmasının önünü açıyoruz. İlk çağrımız kapsamında 145 farklı üniversiteden, toplam 1500 lisans öğrencisi TÜBİTAK tarafından desteklenen veya yürütülen araştırma projelerinde görev aldı. Genç yaşlarda Ar-Ge ve yenilik ekosisteminde görev alan gençlerimizin ileride başarılı olacağına inanıyorum” açıklamasını yaptı.

GTÜ 2021 akademik yılı ödülleri verildi

Bakan Varank’ın akademik yıl açılışı ilk dersinin ardından GTÜ 2021 Yılı Akademik Ödülleri verildi. 2021 Bilim Ödülü GTÜ İşletme Fakültesi Strateji Bilimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Ekber Akgün’e, 2021 Yılın Eğitimcisi Ödülleri İşletme Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Oya Erdil ile Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Fitnat Cimşit Koş’a veridli. 2021 Araştırma Teşvik Ödülleri de Temel Bilimler Fakültesi Matematik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Oğul Esen, Mimarlık Bölümü Öğretim Üyesi Saniye Karaman Öztaş ve Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emel Topuz’a, 2021 Doktora Tezi Ödülleri GTÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erhan Demirbaş, Temel Bilimler Fakültesi Kimya bölümünden Dr. Öğr. Görevlisi Ahmet Şenocak, Elektronik Mühendisliği bölümünden Dr. Efendi Fidan ile tez danışmanı Prof. Dr. Oğuz Kucur’a ve İşletme bölümünden Prof. Dr. Gökhan Özer’e takdim edildi.