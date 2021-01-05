Uludağ’da umutlar sömestir tatiline kaldı

"Beyaz Cennet" Uludağ, pandeminin olumsuz etkisi ve kar yağışının olmaması nedeniyle bu sene 2021'e sessiz ve buruk girdi. Sokağa çıkma kısıtlamasında Uludağ yabancı turistlere kaldı. 2020 yılbaşını yüzde 100 doluluk ile geçiren Uludağ otellerinde bu yıl yüzde 20 doluluğa ulaşıldı. Geçen yılın aynı dönemine göre yabancı turist oranında da yüzde 80 kayıp yaşandı. Öte yandan, kar yağışının cumartesi günü itibari ile başladığı beyaz cennette turizmciler, 8 Ocak itibari ile daha fazla yağış bekliyor. Yeni yıla buruk giren turizmcilerin umudu sömestir tatili.

Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TÜRSAB) Güney Marmara Bölge Temsil Kurulu Başkanı Murat Saracoğlu, "2020 yılbaşında otellerde sabaha kadar eğlenceler konserler düzenlenmişti ve çok hareketliydi. Bu sene yasaklar nedeniyle hiçbir aktivite gerçekleşmedi. Tamamen sessiz bir yılbaşı oldu. Geçen sene yılbaşında turlar ve otel doluluk oranları yüzde 100 seviyesindeydi. Bu sene yılbaşında otellerin bir çoğu kapalıydı ve çok az sayıda müşteri ağırladılar. Yaklaşık yüzde 20 civarında bir doluluk oranı vardı" dedi. Yurt dışından Kuveyt, Ürdün, Lübnan, İran, Irak, Tunus ve Libya'dan küçük gruplar ve münferitler olarak günübirlik turistlerin geldiğini belirten Saracoğlu, ayrıca Endonezya, Pakistan, Rusya ve Ukrayna'dan paket tur satın alan turistlerin hem Bursa şehir içini hem de Uludağ’ı ziyaret ettiklerini aktardı. 2021 yılı başında Uludağ'a gelen turist sayısında önceki yıllın aynı dönemine göre yüzde 80 civarında azalma yaşandığını kaydetti. Ocak ayının ilk haftası ile Uludağ'da kar yağışının başlayacağını beklediklerini ifade eden Murat Saracoğlu, "Her ne kadar okullarda yüz yüze eğitim olmasa da uzaktan eğitime ara verilecek dönem olan sömestir ile hem Bursa hem de Uludağ’a yerli ve yabancı misafirlerin geleceğini ve turist sayısında bir miktar artış olacağını öngörüyoruz. Kar yağışı ile önümüzdeki günlerde rezervasyonlarda artış bekliyoruz" diye konuştu.

Uludağ'da hava sıcaklığı hafta sonu 3 ile -7 derece arasında olması bekleniyor. Zaman zaman kar yağışı etkili olsa da hafta başından itibaren karın daha fazla yağması bekleniyor.