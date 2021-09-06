Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları birinci finali gerçekleşti  

KOCAELİ - Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve Teknofest Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ile TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal gençlerin elektrikli araç yarışlarındaki heyecanına ortak oldu. Alternatif enerjilerin araç teknolojilerinde kullanımı konusunda farkındalık oluşturmayı hedefleyen yarışmada gençlerin yanında olan Selçuk Bayraktar ve Hasan Mandal, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarının birinci final yarışını başlattı.



Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında 65 takım, Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışları 36 takım başarıyla final yarışlarına katılmaya hak kazandı. Öğrencilerin yoğun ilgisiyle karşılaşan Bayraktar, çevre dostu tasarımından teknik donanımına kadar gençler tarafından hazırlanan elektrikli ve hidrojen enerjili araçlarını inceledi. İklim değişikliğiyle birlikte çok daha önemli hale gelen fosil yakıtlar yerine, elektrikli ve hidrojen enerjili araç teknolojileri konusunda öğrencilerin bilgi birikimi ve deneyim kazanmasını sağlamak amacıyla düzenlenen yarışmada en az enerji tüketen araçlar finalde zirveye ulaşacak.

25 bin TL’lik hazırlık desteği

Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç ve Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında değerlendirme aşamasında “Gelişme Raporunu” ve ardından “Teknik Tasarım Raporunu” başarıyla tamamlayan takımlara toplam 25 bin TL’lik hazırlık desteği verildi. Elektromobil ve Hidromobil kategorilerinde, enerji tüketimi hesaplanarak yapılan Uluslararası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında final sıralamasına göre birincilere 50 bin TL, ikincilere 40 bin TL, üçüncülere ise 30 bin TL değerinde ödül verilecek. Liseler Arası Efficiency Challenge Elektrikli Araç Yarışlarında da dereceye giren takımlardan birinciler 30 bin TL, ikinciler 20 bin TL, üçüncüler ise 10 bin TL değerinde ödüllerin sahibi olacak. TEKNOFEST Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali kapsamında, Körfez Yarış Pistinde devam eden final yarışı ile kazananların belirlenmesinin ardından dereceye giren takımlar ödüllerini önümüzdeki günlerde İstanbul Atatürk Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST’te alacaklar.