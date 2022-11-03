Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı başladı

Burcu SUNA



KONYA - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğindeki çalıştayda konuşan Bakan Kirişci, tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve tarımdan hareketle gıdanın insanın vazgeçilmezi olduğunu belirterek, “Bunun için de bulunurluk veya arz güvenliği dediğimiz bir kavram var. Bulunurluğu sağlamak zorundayız. Bunun da iki yolu var. Ya üreteceksiniz ya da üretenlerden alacaksınız. Fakat dünya öyle bir dönemeçten geçiyor ki bu dönemeçte artık gıda milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya çıktı. Ülkeler, ihracat kapılarını bu alanda kapattı. Kendine yeterliliğin hesabını yapmaya başladı. Dolayısıyla bizim de ülke olarak bütün bunları dikkate alarak çalışmalar yürütmemiz gerekiyordu. Çok şükür 2002 yılından beri iktidarda olan bir parti olarak bu konularda zamanında, yerinde atılması gereken adımlar atıldı. Çünkü üretim için mutlaka bir iradenin ortaya konulması gerekiyor” diye konuştu. Tarım konusunda yerel yönetimlerin önemine dikkat çeken Bakan Kirişci, “Konya’da, Kocaeli’de, Ordu’da, Kahramanmaraş’ta çok güzel çalışmalar var. Bir meslek insanı olarak mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Diyorum ki bizim yükümüzü hafifletiyorlar, bize destek oluyorlar” dedi.

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, birlik olarak tüm insanları doğrudan etkileyebilecek bir sorumluluk üstlendiklerini vurgulayarak, “Paylaşma duygusunun ne yazık ki giderek azaldığı, zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığı dünyamızda, güvenli gıdanın tüm ülkeler için erişilebilir kılınması önceliğimiz olacak” diye konuştu.

Kocaeli Uluslararası Kongre Merkezi’nde gerçekleştirilen çalıştay Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin tanıtım filminin izlenmesi ve birliğin Genel Sekreteri Mücahit Sami Küçüktığlı’nın açış konuşmasıyla başladı.

“Herkes birbiriyle deneyimini paylaşacak”

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, küresel iklim değişikliğinin zaman geçtikçe gerçek bir tehdit olduğunun daha çok fark edilmeye başlandığını belirterek, “Biz, uzunca bir süredir bunun farkında olan belediyeler olarak çalışmalar yürütüyoruz. Değerli Konya Büyükşehir Belediye Başkanımızın başkanlığında uluslararası bir organizasyonumuz var. AGRICITIES başlığı altında bu organizasyon başlatıldı. Konunun ciddiyetinin farkındayız ve belediyeler olarak bir şeyler yapmak istediğimizi beyan etmek istiyoruz. Aslında biz burada bir arama konferansı gerçekleştirmiyoruz. ‘Ne yapabiliriz?’ toplantısı değil bu. Bugünkü toplantının diğer toplantılardan en önemli farkı şu; 30 tane Büyükşehir Belediyesi, il belediyeleri, ilçe belediyeleri halihazırda tarımla ilgili yapmış oldukları sahadaki çalışmaları; var olanları, temenni edilenleri değil, bizzat yapılmakta olanları burada anlatacaklar. Herkes birbiriyle deneyimini paylaşacak. İyi uygulama örnekleri diğerlerine örnek olacak” dedi.

“Tüm insanları doğrudan etkileyebilecek bir sorumluluk üstlendik”

Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, küresel iklim değişikliği, pandemi ve son dönemlerde yaşanan gıda krizlerinin tarımsal üretimin dünya için ne derece değerli olduğunu bir kez daha ortaya koyduğunu belirterek konuşmasına başladı. Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği ve yerel yönetim liderleri olarak, tüm insanları doğrudan etkileyebilecek bir sorumluluk üstlendiklerini belirten Başkan Altay, bugün herkese düşen en önemli vazifelerden birinin bu hayati sorumluluğu en iyi şekilde yerine getirebilmek için birlik ve beraberlik duygusuyla hareket etmek olduğunu ifade etti.

“Tüm şehirlerle dayanışma içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceğiz”

Ortak hedefleri olan doğru tarım, güvenli gıda, temiz çevre ve daha yaşanılabilir bir dünya için tüm şehirlerle birlikte dayanışma içerisinde çalışmayı kararlılıkla sürdüreceklerini dile getiren Başkan Altay, “Herkes için eşit gıda ve herkes için sürdürülebilir tarım; Uluslararası Tarım Şehirleri Birliği’nin en önemli misyonlarından biri olmaya devam edecek. Paylaşma duygusunun ne yazık ki giderek azaldığı, zengin ve fakir ülkeler arasındaki uçurumun giderek arttığı dünyamızda, güvenli gıdanın tüm ülkeler için erişilebilir kılınması da önceliğimiz olacak. Cumhuriyetimizin 100. yılı olan 2023’te başkanlığını yapacağım Dünya Belediyeler Birliği çatısı altında da; burada bahsettiğim hedeflere ulaşmak için gayretle çalışacağız” açıklamasını yaptı.



“Bütün hedeflere en büyük desteği sağlayacak yine yerel yönetimlerdir”

Başkan Altay konuşmasına şöyle devam etti: “Şehirlerde tarımı mümkün kılmak ya da yaygınlaştırmak; yerel ölçekte kalkınmaya, gıda güvenliğine, yoksulluğun ortadan kaldırılmasına, atıkların değerlendirilmesine, biyoçeşitliliğin artırılmasına ve yeşil dokuya çok önemli katkı sunacaktır. Hiç şüphesiz bütün hedeflere en büyük desteği sağlayacak da yine yerel yönetimlerdir. Konya’da tarımsal üretim Çatalhöyük’ten bugüne 10 bin yıldır kesintisiz olarak devam ediyor. Türkiye’nin en geniş tarım topraklarına sahip şehri olan Konya’mız, bugün hem tarımsal üretimde hem de hayvansal üretimde en fazla üretim yapan şehir konumundadır. Ve ülkemizin gıda talebini önemli ölçüde karşılamaktadır. Türkiye’nin ‘Tahıl Ambarı’ olan Konya’mızın sahip olduğu bu yüksek potansiyeli en iyi şekilde değerlendirmek ve şehrimizde Kentsel Tarım’ı sağlam temeller üzerinde tesis etmek, Konya Büyükşehir Belediyesi olarak en öncelikli vazifelerimizden biridir.”

“Tarımsal destekler, akıllı tarım uygulamaları, sulama sistemleri, alternatif ürünlerin üretimi ve tarımda modern teknolojilerin kullanılması gibi hayata geçirdiğimiz onlarca farklı uygulamayla, yalnızca ülkemize değil, dünya şehirlerine de örnek oluyoruz.” diyen Başkan Altay, “Türkiye’den ve dünyanın birçok ülkesinden 209 üyeye ulaşan AGRICITIES Uluslararası Tarım Şehirleri Birliğimize de Konya olarak her türlü desteği sağlamaya devam ediyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi inşallah bundan sonra da; daha yaşanılabilir bir dünya ve sürdürebilir tarım için hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

“Ortaya çıkacak sonuçlar hepimiz için yeni bir pencere oluşturacaktır”

Yerel yönetimler olarak tarım konusunun sürdürülebilir gıda güvenliğinin ne kadar önemli olduğunun farkında olduklarını paylaşan Başkan Altay, “Umuyorum Kocaeli’de yapmış olduğumuz bu çalışmaların neticesinde ortaya çıkacak sonuçlar hepimiz için yeni bir pencere oluşturacaktır. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Çalıştayın şehirler arasındaki kardeşliğin ve birlikte çalışma kültürünün artmasına vesile olmasını temenni ediyorum. Tüm şehirlerimiz adına Tarım ve Orman Bakanımıza ve değerli ekibine yaptığımız faaliyetlerde gösterdikleri katkıdan dolayı teşekkür ediyorum. Ayrıca ev sahibimiz Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımız ve ekibine, katılan tüm Büyükşehir Belediye Başkanlarımıza, il ve ilçe belediye başkanlarımıza, yurt dışından gelen değerli misafirlerimize tüm şehirler adına teşekkürlerimi sunuyorum.” diyerek konuşmasını tamamladı.

“Umarım bütün şehirler birbirinden örnek alır”

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Kocaeli’nin bilim, sanayi, teknoloji şehri olduğu kadar önemli bir tarım şehri olduğunu ifade ederek, “Bu çağda en önemli hususlardan bir tanesi siber güvenlik, gıda arz güvenliği ve biogüvenlik konuları. Önümüzdeki onlu yıllarda en çok tartışılacak konulardan bir tanesi. Bu konularda geri kalan ülkeler, büyük ölçüde uluslararası rekabette geri kalacaklar hatta bağımsızlıklarını dahi kaybedecekler. Dolayısıyla Türkiye Cumhuriyeti Devleti bu konuda önemli çalışmalar gerçekleştiriyor. Umarım bu iyi örneklerin paylaşıldığı çalıştay vesilesiyle bütün şehirler birbirinden örnek alır ve daha çok gıda güvenliğine yönelik tedbirler alınır” sözlerini kullandı.

“Bu tür etkinliklerin özlemini duyuyoruz”

Programa katılan Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, bu tür etkinliklerin özlemini duydukları, anlamlı etkinlikler olduğunu belirterek konuşmasına başladı. Merkezi idarelerin almış oldukları kararların yerelle de bütünleşmesi, yerelden de destek görüyor olmasının son derece önemli olduğunu ifade eden Bakan Kirişci, “Aksi takdirde yerelin bunu sahiplenmemesi, yeterli desteğin verilmemesi durumunda en ideal denilen çalışmalar bile kadük kalabilmektedir. O nedenle ben burada birliğimize, ikincisini düzenlediği çalıştay nedeniyle sizlerle bizleri bir araya getirdikleri için bütün emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum.” ifadelerine yer verdi.

“Artık gıda milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya çıktı”

Tarımın stratejik bir sektör olduğunu ve tarımdan hareketle gıdanın insanın vazgeçilmezi olduğunu belirten Bakan Kirişci, “Bunun için de bulunurluk veya arz güvenliği dediğimiz bir kavram var. Bulunurluğu sağlamak zorundayız. Bunun da iki yolu var. Ya üreteceksiniz ya da üretenlerden alacaksınız. Fakat dünya öyle bir dönemeçten geçiyor ki bu dönemeçte artık gıda milliyetçiliği gibi bir kavram ortaya çıktı. Ülkeler, ihracat kapılarını bu alanda kapattı. Kendine yeterliliğin hesabını yapmaya başladı. Dolayısıyla bizim de ülke olarak bütün bunları dikkate alarak çalışmalar yürütmemiz gerekiyordu. Çok şükür 2002 yılından beri iktidarda olan bir parti olarak bu konularda zamanında, yerinde atılması gereken adımlar atıldı. Çünkü üretim için mutlaka bir iradenin ortaya konulması gerekiyor.” diye konuştu.

“Topraklarımızı korumamız, suyumuzu idareli kullanmamız gerekiyor”

Bakan Kirişci şöyle devam etti: “2002’de biz iktidara geldiğimizde 65 milyon nüfus vardı. Bugün 85 milyon nüfus var. 20 milyon nüfus bunun üzerine eklemlendi. Bu 20 milyonluk nüfusun neye tekabül ettiğini söylemeyeceğim. Çünkü o tarımıyla bize örnek gösterilen ülkelerin nüfusunun üzerinde olan bir nüfus son 20 yılda nüfusumuza eklemlenmiş durumda. Refah seviyesi yükseliyor. Sofralarımız o eski sofralar değil. Hep söylüyorum. Çocukluk yıllarımızda eğer bulgur pilavı, ayran yanında da bir salata yapılmışsa evde kesin bir misafir vardı. Ama şimdi bu menüye bakan çocuk yok, gençler yok. Dolayısıyla bizim burada bir ürün çeşitliliğine gitmemiz gerekiyor. Devamında bu ülkeyi ziyaret eden 15 milyon misafirimiz, turistimiz vardı. Ama bugün 50 milyona çıktı. Hayır bu rakam yeterli değil. Niye? En sıradan ülkelerde bile turizm nüfusun birebir eşiti olmalı deniliyor. O halde 85 milyon bizim şu anda ilk ulaşmamız gereken hedeftir. Ama 50 milyon bile bizim için önemli. Çünkü 2002’ye göre 3 katından fazla bir artış var. O da yetmedi, 2.8 milyar dolarlık ihracat var 2002 yılında. Bugün, 2021 rakamı 25 milyar; 2022 rakamı 35 milyar olacak inşallah. Cumhuriyetimizin 100. yılında da bu 2002’deki toplamı 36 milyar dolar eden tüm Türkiye ihracatının eş değeri bir ihracat tek başına tarımda gerçekleştirilmiş olacak. Şimdi tabi bunu yaparken, topraklarımızı korumamız, suyumuzu idareli kullanmamız ve bilimi, teknolojiyi her türlü yenilikleri buraya yansıtmamız gerekiyor. Burada en ufak bir zafiyet göstermemiz, en ufak bir eksiklikte bulunmamız asla söz konusu olmamalı.”

Yerel yönetimlerin önemine dikkat çekti

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın diplomatik bir başarısı olan tahıl koridorunun gündeme geldiğini anlatan Bakan Kirişci, “Bu tahıl koridorunda bugüne kadar toplam taşınan gemi sayısı 433. Yaklaşık 10 milyon ton civarında bir tahıl başta olmak üzere ürünler taşındı. Maalesef bunun yüzde 61’i buna en az ihtiyacı olan zengin ülkelere giderken en fazla ihtiyaç duyanlara da sadece 5,5-6’lık kısmı gitmiş oldu. Bu adaletsiz, bu paradokslarla dolu dünyada bunu ortadan kaldıracak olan siz yerel yöneticilersiniz. Merkezi yönetimler adım atarlar ama siz ana rahmine düştüğü andan mezara defnedilene kadar insanlara her türlü hizmeti veren yerel yöneticiler olarak sizlerin mutlak surette yapacaklarınız var. Konya Büyükşehir Belediyemizin, Kocaeli Büyükşehir Belediyemizin, Ordu Büyükşehir Belediyemizin, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyemizin ve adını sayamadığım diğer belediyelerimizin çok güzel çalışmaları var. Gittiğim her yerde söylüyorum. Ve ben bırakın bakan olmayı, bir meslek insanı olarak mutluluk duyuyorum, onur duyuyorum. Diyorum ki bizim yükümüzü hafifletiyorlar, bize destek oluyorlar. Ama yaptıklarınız gerçekten birin karşılığı 10 olarak, birin karşılığı 100 olarak inşallah sizlere tekrar, ülkemize tekrar geri dönecek. Toplantıya katılıp gerçekten kendi tecrübelerini paylaşacak olan misafirlerimize de gerek Afrika, gerekse Balkanlar olmak üzere dünyadan gelen siz değerli kardeşlerimize de bu güzel coğrafyaya, bu ülkeye hoş geldiniz diyorum” cümlelerini kullandı. Türkiye’den 30 Büyükşehir Belediye Başkanı ile il ve ilçe belediye başkanları, yerel yönetim temsilcileri, ilgili daire başkanları ile yurt dışından da çok sayıda davetlinin katıldığı 2. Yerel Yönetimler ve Tarım Çalıştayı 3 gün sürecek. Tarımsal tecrübelerin ve tekniklerin paylaşılacağı çalıştayda “Tarımda Yeni Nesil Uygulamalar”, “Tarımsal Örgütlenme ve İstihdam”, “Sürdürülebilir Tarımsal Pazarlama Stratejileri” ve “İklim Değişikliğinin Tarımda Yarattığı Tehditler” konularında özel oturumlar düzenlenecek. Çalıştayın son gününde ise sonuç bildirgesi yayınlanacak.