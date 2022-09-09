Uluslararası Uzay Kongresi GUHEM’de başladı

DÜNYA (BURSA) - Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde; Bursa Büyükşehir Belediyesi ve TÜBİTAK iş birliğinde hayata geçen GUHEM, dünyanın uzay endüstrisi liderlerini Bursa’da buluşturan Uluslararası Uzay Kongresi’ne (ISC 2022) ev sahipliği yapıyor. Altair Enterprises tarafından organize edilen kongrenin açılış törenini BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik, Türkiye Uzay Ajansı (TUA) Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi, Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Saim Kılavuz, Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Arif Karademir, Mudanya Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Necmi Gürsakal, GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu ile çok sayıda yerli ve yabancı konuk takip etti. Uluslararası Uzay Kongresi’ne bu yıl ilk kez Türkiye ev sahipliği yapıyor. Bursa’da düzenlenen kongre kapsamında uzay endüstrisini daha ileri seviyelere taşımak amacıyla alandaki son gelişmeler, yaklaşımlar ve küresel konular ele alınarak fikir paylaşımları yapılıyor. Dünya uzay sektörünü Bursa'da buluşturan Uluslararası Uzay Kongresi 11 Eylül’e kadar GUHEM’de devam edecek.

“Uzay yeni bir rekabet alanına dönüştü”

Kongrenin açılış töreninde konuşan BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cüneyt Şener dünyada uzayın yeni bir rekabet alanına dönüştüğünü belirterek Türkiye’de de son yıllarda bu alandaki çalışmaların hız kazandığını söyledi. Cüneyt Şener, “BTSO olarak Türkiye’nin uzay havacılık temalı ilk interaktif eğitim merkezi olarak hayata geçirdiğimiz GUHEM’de bugün uluslararası çapta bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyuyoruz. Gerek tecrübe paylaşımı gerekse de yeni iş birlikleri ile taçlanacağına inandığım bu büyük buluşmanın tüm katılımcılarımız için faydalı geçmesini diliyorum” dedi.

“Uzay politikaları gelecekte daha çok konuşulacak”

Türkiye’nin uzay politikaları alanındaki vizyon ve stratejisinin yakın gelecekte daha fazla konuşulacağını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Süleyman Çelik uzay alanında önemli adımların atıldığını kaydetti. Süleyman Çelik, “Ülkemizde uzay alanında yapılan başarılı çalışmalardan biri de GUHEM’dir. Bu merkezde yetişen gençlerimiz ülkemizin uzay tecrübesine büyük katkılar sunacaktır” diye konuştu.

Uluslararası Astronik Kongresi için aday

Uluslararası Uzay Kongresi’nin iş birlikleri için çok önemli bir zemin oluşturacağını vurgulayan TUA Uzay Sistemleri ve Araçları Daire Başkanı Ali Baygeldi ise kongrenin Türkiye’nin uzay alanında değerli çalışmalara imza atılabilmesi için büyük bir altyapı sağlayacağını ifade etti. Ali Baygeldi, “Milli Uzay Programımız doğrultusunda GUHEM en önemli paydaşlarımızdan biri. Bu önemli etkinliğin Türkiye’de ilk kez Bursa’da ve GUHEM gibi önemli bir merkezde düzenlenmesi son derece kıymetli. Bu sene Paris’te gerçekleşecek dünyanın en büyük uzay kongresi Uluslarası Astronotik Kongresi’ne (IAC) katılacağız. 2025’te bu büyük organizasyonun ülkemizde gerçekleşmesi için de çalışmalarımıza devam ediyoruz” dedi.

18 ülkeden 100’den fazla konuşmacı

GUHEM Genel Müdürü Halit Mirahmetoğlu, 18 ülkeden 100’den fazla konuşmacının kongrede yer aldığını söyledi. Uzay alanında prestijli bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan çok mutlu olduklarını ifade eden Mirahmetoğlu, merkezin uzay farkındalığı alanındaki çalışmalarını katılımcılarla paylaştı. Kongrenin ilk oturumunda Avrupa Uzay Ajansı İklim ve Sürdürülebilirlik Sorumlusu Andrea Vena, “Uzay Faaliyetlerinin Sürdürülebilirliği – Avrupa Uzay Ekosisteminde ESA'nın Rolü” konusunda sunum yaptı.

Konuşmaların ardından ayrıca kongreye destek veren Plan-S, Roketsan ve Türksat’tan yetkililere teşekkür plaketleri takdim edildi.