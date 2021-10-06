Zehra ORUÇ



BURSA - ‘8. Uluslararası Yed-i Velayet 7 Vilayet Kısa Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu. Bu yıl sağlık çalışanlarına ithaf edilen festivalde, altın çağın hekimleri başlığında İbni Sina, El Biruni, İbni Cessar, Er Razi, El Zehravi, İbni Bacce ve İbni Nefis’in hayat hikayeleri beyaz perdeye taşındı.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan’ın da katıldığı ödül töreninde; dünyaca ünlü İranlı yönetmen Mecit Mecidi'ye onur ödülü verildi. Senaryo kategorisinde "El Biruni" temalı ödül Hakan Ayvaz'a, İbni Sina" temalı ödül Serhat Arslanoğlu'na, "Er Razi" temalı ödül Engin Deveci'ye, "İbni Nefis" temalı ödül Aykut Topçu'ya, "El Zehravi" temalı ödül Canan Dilek'e, "İbni Bacce" temalı ödül Oğuzhan Ünal'a, "İbni Cessar" temalı ödül Ozan Kanar'a verildi. En iyi film ödülü ‘Abella’nın yönetmeni Eniz Manaz, en iyi ikinci film ödülü Ahmet Mücait Aydoğan, en iyi üçüncü film ödülü Muhammet Furkan Daşbilek ve BTSO özel mansiyon ödülü ise Mustafa Aydın’a verildi.

“Festival Bursa’nın tanıtımına katkı sağlıyor”

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, “Hayali zihinlerde oluşturan sanattır. En etkili sanat da sinema. Sinemada tasarladığınız her şeyi gerçeğe dönüştürmek için adım atıyorsunuz. BTSO doğru yolda” dedi. BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay da, festivalin, Türkiye’nin en büyük sanayi ve üretim merkezi olan Bursa’nın tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade etti.