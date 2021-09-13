Uluslararası Zirve Ödülleri’nde Türkiye’nin en iyi çıkış yapan şirketi Trabzon’dan

İstanbul Şişli Marriott Hotel’de düzenlenen Uluslar Arası Zirve Ödülleri töreninde Semih Sarıalioğlu, CEESS Group ve Saral Gayrimenkul firmalarıyla en iyi çıkış yapan şirket kategorisinde Türkiye birincisi seçildi. Türkiye liderliği ödülünü alan Sarıalioğlu, “Bu gurur Trabzon’un” dedi. Bölgede yaptığı yatırımlarla 3 yıl önce de Trabzon birincisi seçilen Sarılaioğlu, “Herkes satarken alan, Herkes alırken satan’ sloganımız ile Trabzon birincisi olmuştuk. Şimdi de Türkiye birincisi olduk. Hedefimiz dünya birinciliği. Anadolu’nun bağrından çıkarak kendi markamız olan Sarıalioğlu CEESS Group ve Saral Gayrimenkul markalarımızı dünya pazarında liderliğe koşturuyoruz. Bizimle bu yolda görev alan ekip arkadaşlarımı canı gönülden kutluyorum, sonrasında kıymetli yatırımcılarım ve müşterilerime bizimle oldukları için çok teşekkür ediyorum” dedi.