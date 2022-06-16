Ulusoy Un, ihracatta başarısını arttırdı

SAMSUN - Geçen yıl listede 350. sırada yer alan Ulusoy Un, listede 27 basamak yükselirken, kendi sektörünün de 23. firması olarak başarısını perçinledi. 2021 yılında perakendenin güçlü markası Söke Un’u satın alarak sektörünün en büyük satın almasını gerçekleştiren Ulusoy Un, yeniden TİM500 listesinde yer aldı. Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından biri olan ve 2021 yılını 9.3 milyar TL satış hasılatıyla kapatan Ulusoy Un, 2021 yılında gerçekleştirdiği 75 milyon 780 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük 323. ihracatçı firması oldu. Geçen yıl listede 350. sırada yer alan Ulusoy Un, listede 27 basamak yükseldi. Sektör sıralamasına bakıldığında da geçtiğimiz yıl 29. sırada yer alan Ulusoy Un, 23. sıraya yükselerek önemli bir başarıya imza attı. İSO500 listesinde 375. sırada yer alan Ulusoy Un’un Samsun’da 1550 ton/gün ve 500 ton/gün, Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2450 ton/gün buğday işleme kapasiteli 3 fabrikası bulunmaktadır.

Konuyla ilgili açıklama yapan Ulusoy Un Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Eren Günhan Ulusoy, “Türkiye, 2021 yılında önemli bir kuraklıkla karşı karşıya kaldı. Bununla aynı zamana denk gelen, dünyada yaşanan üretim kaybı ve emtia fiyatlarındaki artış neticesinde, Türkiye’de de fiyatların son derece hızlı yükseldiği bir dönemi yaşadık. Tüm bu sürece başarılı bir şirket yönetim süreciyle ihracatımızı artırdık” dedi.