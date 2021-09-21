Ulusoy Un’dan ihracat başarısı

SAMSUN - Ulusoy Un, İSO500, Capital500, Fortune500 sıralamalarından sonra başarılarının arasına bir yenisini daha ekledi. Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM)’nin yaptığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasının sonuçlarına göre Ulusoy Un, 2020 yılında gerçekleştirdiği 51 milyon 345 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük 350. ihracatçı firması oldu. Kendi sektörünün ise 29. firması olarak başarısını perçinledi.

Ulusoy Un, 298 kişiye istihdam sağlıyor

Pandemi dönemine rağmen başarılı bir yılı geride bırakmaya hazırlanan Türkiye’nin en büyük un üreticisi ve ihracatçısı firmalarından Ulusoy Un, bu kez de Türkiye’nin ilk 1000 ihracatçısı arasında yerini aldı. İSO500 listesine göre Türkiye’nin en büyük 345., Fortune500 listesine göre 75., Capital 500’e göre de 109. firması olan Ulusoy Un, TİM’in her sene yaptığı “Türkiye’nin İlk 1000 İhracatçısı” araştırmasında yeniden ilk 500 içerisinde yer aldı. Ulusoy Un, 2020 yılında yaptığı 51 milyon 345 bin dolarlık ihracatla Türkiye’nin en büyük 350. İhracatçı firması oldu. Yer aldığı “Hububat, Bakliyat, Yağlı Tohumlar ve Mamulleri” sektör grubunda ise 29. firma olarak yer alarak başarısını sağlamlaştırdı. Ulusoy Un’un 2020 yılı sonu itibariyle Samsun’da 1700 ton/gün ve Çorlu’da 400 ton/gün olmak üzere toplam 2100 ton/gün buğday işleme kapasiteli üç fabrikası bulunuyor. Toplamda ise 298 kişiye istihdam sağlıyor.