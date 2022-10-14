ULUTEK, kabına sığmıyor

ALİ ŞAHİN/BURSA

Halihazırda 180 firmanın faaliyetlerini sürdürdüğü ULUTEK Teknoloji Geliştirme Bölgesi fiziki alan konusunda yatırıma ihtiyaç duyuyor. Şu anda kuluçka aşamasında açık ofislere firma kabulü yaptıklarını ancak kapalı alan ya da fiziki artış isteyen firmalara olumsuz yanıt vermek zorunda kaldıklarını belirten ULUTEK Genel Müdürü Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Bizden talepte bulunan ve sıra bekleyen firmalarımız var ancak fiziki alanımız yetersiz. Bu eksikliğimizin giderilmesi için yatırımcı arayışı içindeyiz. Yeni bir bina inşaatı için alanımız hazır. Ayrıca bu bölge için tahsis süresini de 49 yıla çıkardık” dedi.

Talebe cevap veremiyoruz

Proje ortaklarından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın, (BTSO) ULUTEK’i, TEKNOSAB’ın Ar-Ge merkezi olarak gördüğünü hatırlatan Prof. Dr. Karagöz, “Fiziki alan ihtiyacımızın karşılanması noktasında yatırımcı arayışımız sürerken projemizi BTSO ile birlikte yürütüyoruz. Şu anda acil 4 bin metrekare fiziki alan ihtiyacımız var. 470 dönümlük alanımız var. Buranın üzerinde etap etap fiziki alan eksiğimizi gidermek istiyoruz. İlk olarak bin metrekarelik alan için projelendirme çalışmalarına başladık. Yatırımcı bulursak çok daha hızlı ilerleyebiliriz. Bize sadece Bursa’dan değil Türkiye’nin birçok noktasından talep geliyor. Mesela Roketsan’ın bin metrekarelik talebini karşılayamadık. Savaş nedeniyle yatırımını kaydırmak isteyen bir Rus ve bir Ukrayna firması da bizden yer istedi lakin onlara da olumsuz cevap vermek zorunda kaldık” diye konuştu.

900 kişi istihdam ediliyor

ULUTEK’in güncel durumu hakkında da bilgi veren Prof. Dr. İrfan Karagöz, “Büyük çoğunluğu bilişim ve teknoloji olmak üzere 180 firmamız var. Bu sektörü otomotiv ve makine takip ediyor ama hemen hemen her sektörden firma bulunuyor. Unicorn’ları konuşmak için henüz erken ama yatırım alan firmalarımızın da sayısı artıyor. 900 kişi burada istihdam ediliyor. 2018’de 26. Sırada olan ULUTEK bugün faal 80 teknokent arasında 14. Sıraya kadar yükseldi. Kapasitemizi artıracak fiziki alanı tamamlayabilirsek ilk 10’da yer alırız” dedi.

Prototipleme atölyesi kuruyoruz

Bir yandan yatırımcı arayışı ile uğraşırken diğer yandan mevcut firmaların ihtiyaçlarını da gidermeye çalıştıklarını söyleyen Prof. Dr. Karagöz, “Bizim Bursa olarak bir prototipleme eksiğimiz vardı. Bizde yüzde 70 BEBKA’dan destek alarak ULUTEK bünyesinde bir prototipleme atölyesi kuruyoruz. Makine ve ekipmanlarımızın büyük bölümünü aldık. Bu atölye ile ürün geliştiren firmalarımız prototip elde etmek için başka şehirlere gitme külfetinden kurtulacak” ifadelerini kullandı.