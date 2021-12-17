Ümit Uzel vefat etti

Müberra TAŞÇI



ÇORUM - Çorum Ticaret ve Sanayi Odası ile Çorumspor’un önceki başkanlarından, eğitimci-iş insanı Ümit Uzel (82), Ankara’da tedavi gördüğü bir sağlık kuruluşunda hayatını kaybetti. Çorum sanayiinin ünlü ustalarından, merhum Tevfik Uzel’in oğlu, Ümran Yurdemi, Niyazi Ünal Uzel ve Ayşe Kümbüloğlu’nun ağabeyleri, emekli öğretmen Özden Uzel’in eşi, Yasemin Sabuncu ve Elif Sezer’in babaları olan Ümit Uzel’in defin bilgileri henüz netleşmedi.

Bazı gazetelerde köye yazarlığı yapan Ümit Uzel, “Korumasız Başkan” adlı bir de kitap çıkarmıştı. Uzel, 1999 yerel seçimlerinde CHP'den Çorum Belediye Başkanlığı için aday adayı olmuştu. Ümit Uzel’in vefatı sevenlerini üzüntüye boğdu. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz.

Ümit Uzel kimdir?

1939 yılında Çorum’da doğdu. İlkokulu Albayrak İlkokulu’nda ve ortaokulu 1956 yılında Çorum Lisesi Orta bölümünde tamamladı. 1960 yılında Çorum İlköğretmen Okulu’ndan mezun olduktan sonra 2 yıl yedek subay öğretmen olarak Sapa Köy’de vatani görevini yerine getirdi. 1962 - 1972 yılları arasında İskilip Azmimilli İlkokulu’nda öğretmenlik görevinde bulundu. Aynı yıllar arasında İskilip Ortaokulu ve Lisesinde ek öğretmen olarak beden eğitimi derslerine girdi. 1972 yılında Halk Eğitim Müdürü olarak Çorum’da göreve başladı. Aynı yıl içerisinde 6 ay Halk Eğitim Müdürlüğü yaptıktan sonra görevinden istifa ederek ticaret hayatına atıldı.

1975 - 1997 yılları aranda Çorum Ticaret Sanayi Odası’nda Meclis Üyesi olarak yer aldı. Bu üyeliği esnasında 1983 - 1985 yılları arasında Meclis Başkanlığı, 1985-1997 yılları arasında da Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı. Ayrıca 1978 - 1979 yıllarında da Çorumspor Kulüp Başkanı olarak görev aldı. Eğitim, öğretmenlik ve ticaret hayatı boyunca birçok sosyal ve politik proje içerisinde aktif olarak yer aldı. 2010 yılında da ticaret hayatını bıraktı. Halen emekli olarak yaşamını sürdüren Ümit Uze1’in, iki kızı ve dört torunu vardır. 2000 yılında tüm yaşamı boyunca yaşamış olduğu tecrübelerini aktardığı “Korumasız Başkan 1” isimli kitabını, 2013 yılında da bu kitabın devamı olan “Korumasız Başkan 2” kitabını yayınladı.

Bu arada eşinin akrabası, merhum Mazlum Kenan Köstekçi’nin 1948’de basılan ilk kitabının yeni baskısını yaptı. Adı “Zakkum Çiçekleri” olan şiir kitabını da sayarsak “Korumasız Başkan 3” ile birlikte yazarın dördüncü kitabı da çıkmış oldu.

Daha önce “Korumasız Başkan 1”, “Korumasız Başkan 2” ve “Zakkum Çiçekleri” adlı üç kitabı bulunan Ümit Uzel, daha sonra “Korumasız Başkan 3” adlı dördüncü kitabını çıkartmıştı. Kapak tasarımı İrfan Yiğit tarafından hazırlanan kitabın arka yüzünde ise Çorumlu Karikatürist Uğur Pamuk’un Ümit Uzel ile ilgili çizdiği bir karikatür yer alıyor. Kitapta Yazar Uzel’in anıları, ilginç tespitleri, kendisi ve Çorumlu işadamları, sanayiciler ile ilgili yerel ve ulusal basında yer alan köşe yazıları, çeşitli yorum ve haberler ile çarpıcı anekdotlar yer alıyor.