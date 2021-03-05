Umut Koop, istihdamda engelleri yerel yönetimlerle kaldırıyor

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türkiye’de ilk kez kurdukları engelsiz tekstil atölyelerinde pek çok engelli bireyi istihdam ettiklerini söyleyen Umut Koop Başkanı Soner Demir, bu sayede üreten, sosyal hayata adapte olan engelli bireyleri ekonomiye kazandırdıklarını ifade etti. Engelsiz tekstil atölyelerinde yerel yönetimler için bez çanta, maske gibi ürünler ürettiklerini belirten Demir, konuyla ilgili şu bilgileri verdi: “Logolu pazar çantaları Akdeniz, Bozyazı, Aydıncık Belediyesi’ne sorunsuz bir şekilde teslim edildi. Kalitesi ve özgün tasarımı ile belediye yetkililerinden tam not almamızı sağlayan atölyemizde Akdeniz Belediyesi’ne 1’inci sınıf maske üretiyoruz.”

Yeni hedeflerinin engelli vatandaşlara e-ticareti öğretmek olduğunu belirten Soner Demir, “Engelli üyelerimizin oturdukları yerden ticaret yaparak ekonomiye katma değer sağlamaya devam etmelerini sağlayacağız. E-ticaret projemizdeki diğer bir hedefimiz ise yöremizde yetişen organik ürünlerin tanıtım ve satışını yaparak vatandaşlarımızın en kaliteli ürüne ulaşmalarını sağlamak” dedi.

Online’da da güçleniyor



İç pazarda çok güçlü bir pazarlama ve satış ağı kurduklarını ifade eden Soner Demir, www.umutkoop.org isimli internet sitesi üzerinden online satışa başladıklarını ve ulusal çaptaki tüm alışveriş sitelerinde yer aldıklarını bildirdi. Demir, Akdeniz Belediyesi’ne ait Kadın Emeği Diyar’ında kendilerine tahsis edilen özel alanda bölgesel satışlara da başladıklarını ifade etti.

SS Mersin Umut Girişimciler Üretim ve Pazarlama Kooperatifi (Umut Koop), Mersin’de ‘Yarınlar Engel Değil Umut Dolu’ sloganıyla engelli vatandaşların üretime ve ekonomiye kazandırılması amacıyla 10 Haziran 2020 tarihinde faaliyetine başladı.