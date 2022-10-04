‘Un ihracatında dünya birincisiyiz’

Burcu SUNA



KONYA - Kongre’de sergi alanlarının da bulunmasıyla birlikte sektörün bir araya gelip durum değerlendirmesi yaparak gelecek hedeflerini ayrıntılı bir şekilde ele alıp organizasyonda un sanayicilerinin sorunlarına daha hızlı çözümler bulunmasına yönelik oturum yapıldı.



500 delege, sektör paydaşı ve karar alıcının katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD) Başkanı Haluk Tezcan, Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Konya Valisi Vahdettin Özkan katılım sağladı.



Programın açılışında konuşan Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği Başkanı (OAUSD ve Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu (TUSAF) Başkan Yardımcısı Hüseyin Emre Tekbaş, tarihteki ilk değirmenlerin Anadolu topraklarında kullanıldığına dikkat çekerek, “Hem un hem de değirmen teknolojileri üretimi ve ihracatı noktasında bizi dünyada ilk sıralara taşıyan değirmen sektörü dünyada yaşanan bunca olumsuz sebeplere rağmen ihtiyacını karşılayarak bizleri gururlandırıyor. Dünya ihracatında zirvede yer alarak gönül coğrafyasındaki ihtiyaç sahiplerine son teknoloji değirmencilik çözümleri ihraç ederek yurt içinde ve yurt dışında gösterdiği başarıyı koruyup geliştirerek bizlerin sorumluluğunu arttırdı” dedi.



Tasavvufu 17. Uluslararası Kongresi 12 Şubat’da gerçekleştirilecek

Türkiye Un Sanayicileri Federasyonu Yönetim Kurulu Başkanı Ege Un Sanayicileri Derneği (EUSD) Başkanı Haluk Tezcan da, “2022 hasat sezonu bereketiyle geldi ve tüm bölgelerimizde oldukça verimli geçti. Devletimiz ve ilgili kurumlarımızın desteği ile un sanayicilerimiz olarak dünyada son 9 yıldır ihracat da iyi bir konumdayız. İlk piyasadaki ürün arızamızı sorunsuz bir şekilde gerçekleştirirken ihracatımızı da 2022 yılının ilk yarısında 2021'in aynı dönemine göre yüzde 133 bir artışla 652 milyon dolara yükselttik. Şimdiye kadar ki en yüksek Ocak Haziran ihracat rakamına ulaştık” ifadelerini kullandı.

Haluk Tezcan, Her yıl düzenledikleri Tasavvufu 17. Uluslararası Kongresini ‘Üretim ve Teknoloji Dönüşümünden Ticaret ve Küresel Riskler’ teması ile 12 Şubat 2023 tarihinde Antalya’da gerçekleştireceklerini duyurdu. Konya Ticaret Borsası Başkanı Hüseyin Çevik ise, Konya’nın yıllık kurulu kapasitesi 4 milyon ve fiili kapasitesi 2 buçuk milyon ton kapasite ile 36 un fabrikası imalatı yapıldığını, yurtiçi hasılada yüzde 6 artış oranı ile Türkiye'nin büyümesine en fazla katkı veren şehirler arasında olduğunu kaydetti.

60 bin ton makarnalık buğday

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal da, aralarında ikinci ve üçüncü kuşaktır sektörü devam ettiren meslektaşlarının olduğunu, 400’ün üzerinde önemli firmalarla un sanayisi ile çalıştıklarını söyleyerek, önümüzdeki günlerde 60 bin ton seviyesinde makarnalık buğdayın müşterilerine temin edileceğini de vurguladı. Güldal, “Şu an depolarımız bize yetecek kadar dolu. Ülkemizin hububata dayalı hiçbir sıkıntısı olmayacak. Tahıl koridorundan sonra dünyanın da buğdaya erişmesi için biz öncü olduk. Un üreticilerimizin buğday tedariğinde hiçbir sorunu olmayacak” dedi.