Un sektörü Konya’da buluşacak

Burcu SUNA



KONYA - Açılışına, Tarım ve Orman Bakanı Prof. Dr. Vahit Kirişci, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal gibi isimlerin katılımının beklendiği kongrede, buğday ve un piyasaları, tarımda sürdürülebilirlik dinamikleri gibi pek çok konu, uzman isimlerin panelistliğinde masaya yatırılacak.

500 delege, sektör paydaşı ve karar alıcının katılımıyla gerçekleştirilecek Kongre’de sergi alanları da bulunacak. Sektörün bir araya gelip durum değerlendirmesi yapacağı, gelecek hedeflerini ayrıntılı bir şekilde ele alacağı organizasyonda un sanayicilerinin sorunlarına daha hızlı çözümler bulunması için de bazı özel kararların alınacağı edindiğimiz bilgiler arasında.

Türkiye'de aktif çalışan 563 un fabrikası bulunduğunu ifade eden Orta Anadolu Un Sanayicileri Derneği (OAUSD) Başkanı Hüseyin Emre Tekbaş, Türkiye’nin toplamda yıllık 28 milyon ton un üretim kapasitesi bulunduğunu söyledi.

Sektör olarak yılda 3 milyon ton buğday unu ihraç ettiklerini, bunun karşılığında 1,1 milyar doların üzerinde gelir sağladıklarını bildiren Tekbaş, dünya un ihracatında Türkiye’nin payının yüzde 30’larda olduğunun altını çizdi.

Tekbaş “Un sektörü, gıda güvenliğinin en önemli bileşeninin olması yanında dünyada ve Türkiye’de en aktif ve en önemli sektörlerde birisidir. Ülkemizde kişi başı ortalama 160 kilogram yıllık un ve unlu mamuller tüketilmektedir. Türkiye’nin un üretim kapasitesi fiili üretiminin iki katından fazladır. Böylesine önemli bir konuma sahip Türk un sektörünü Konya’da bir araya getirecek Kongre, bizler için son derece değerlidir. Türkiye’nin her bölgesinden konuklarla birlikte sektörü değerlendireceğimiz Kongreye ilgi bizleri memnun etmiştir” diyerek tüm sektör paydaşlarını Kongreye davet etti.