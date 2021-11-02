Ünal: Orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtuluşun yolu ‘gençlik’ten geçiyor

Nihat DELİBAŞI

İZMİR - TÜRKONFED Başkan Yardımcısı ve Gençlik, Eğitim ve Girişimcilik Komisyonu Başkanı Feyyaz Ünal, 3 Kasım’daki toplantıda ana çerçeveyi belirlemelerinin ardından gençlerin iş fikirlerini sermaye dünyası ile buluşturacaklarını belirterek, “Temel amacımız, Orta gelir, orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye için gönüllü ve bağımsız bir şekilde bir araya gelen iş insanları olarak sürdürülebilir bir kalkınma ve toplumsal refahı gençleri de sisteme dahil ederek sağlamak” dedi.

Genç TÜRKONFED’in yeni dönemde gençlik, girişimcilik ve eğitim alanlarında TÜRKONFED’in kapsayıcı bir sesi olarak konumlanmasını amaçladıklarını ifade eden Ünal, “15- 35 yaş arası iş dünyasına dahil olan herkese açık olan bir yapı burası. Amaç, gençlerin bakış açısını, dinamizmini, Z kuşağının, Alfa kuşağının dünyaya bakış açısının ekonomide yarattıkları, yaratmakta olduğu katma değeri iş dünyası ile evlendirmek. Bizim hem iş dünyası, hem ülkemizin geleceği için, gençlerin bakış açısı ve fikirlerine ihtiyacımız var. Onların bunları dile getirebilmesi için de TÜRKONFED gibi organizasyonların onlara bu platformu sağlaması lazım” diye konuştu.

Ülke genelinde çağrı yapıldı

TÜRKONFED bünyesinde yer alan GİAD’ların (Genç İş İnsanları Dernekleri) yanı sıra girişimci iş insanları dernekleriyle yazışarak, Genç TÜRKONFED’in içerisine dahil ettiklerini ifade eden Ünal, şunları söyledi: “3 Kasım’da strateji toplantısını yapacağız. Burada katılımcılarla ana çerçeveyi belirleyeceğiz. Ondan sonra da organizasyonlarla gençlerin iş fikirlerini sermaye dünyası ile buluşturacağız. Bunun için Türkiye’de hali hazırda çok fazla risk sermayesi fonu, portföy şirketi, bankaların organizasyonları, sanayi şirketlerini yatırım ofisleri, ailelerin aile ofisleri gibi birçok yapı oluşmuş durumda. Dolayısıyla sermaye bir şekilde organize olmuş halde. Gençlerle bu sermayenin buluşmasına da organizasyonlarla onları bir araya getirerek destek vereceğiz. Temel amaç orta gelir-orta demokrasi ve orta eğitim tuzaklarından kurtulmuş bir Türkiye için gönüllü ve bağımsız bir şekilde bir araya gelen iş insanları olarak sürdürülebilir bir kalkınma ve toplumsal refahı gençleri de sisteme dahil ederek sağlamak.”

Girişim ortamını geliştirmeliyiz

Ülkemizin G-20’ye girmesi dahil her anlamda daha iyi bir noktada olması için şimdiki dönüşümü kaçırmama çağırısında bulunan Ünal, “Hala genç bir ülkeyiz ama yaşlanıyoruz. Ortalama yaşımız her geçen gün ilerliyor. Eğer dünyayı yakalayacaksak son 15- 20 yılımız. Onun için de gençlere ihtiyacımız var. Bu noktada bize düşen gençleri bu zor döneme hazırlamak. Hem desteklememiz hem de girişimlerine sermaye bulmamız lazım. Fikirlerini hayata geçirebilmek için mentörlük yapmamız ve onlardan da öğrenmemiz gereken bir süreçteyiz. Stratejiyi onun için belirleyeceğiz. Yeni ekonomi dünyasına da eski parayı bir şekilde dahil etmemiz lazım. Yapay zeka bilmiyorum, kod yazmayı bilmiyorum olmamalı. Hadi gelin yapay zeka şirketi kuralım. Kod yazalım. O dünyayı yakalayabilmek için genç beyinlere ihtiyacımız var. Onların da sermaye, networking ve hızlı gitme açısından bizlere ihtiyacı var. Hep birlikte yürümeliyiz” diye konuştu.