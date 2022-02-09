UNDP ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Kartepe Zirvesi için güç birliği yapıyor

KOCAELİ - Kocaeli’de bu yıl 24-27 Mart 2022 tarihlerinde toplanacak zirvenin teması “Dirençli Şehirler ve Şehrin Dönüşümü” olacak. UNDP ayrıca, Kocaeli’nin başta SKA 11 “Sürdürülebilir Şehirler ve Topluluklar” olmak üzere Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’nı (SKA’lar) gerçekleştirmesi için yakın iş birliği yapmayı kabul etti. Bu ortaklık, Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na ulaşma yolunda Türk şehirlerine ilham ve destek verecek. 2022 Kartepe Zirvesi’nde Türkiye ve dünyadan belediye başkanları, sürdürülebilir kalkınma profesyonelleri, akademisyenler ve entellektüeller bir araya gelerek günümüzdeki kent sorunlarını ve çözümlerini Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları perspektifinden tartışacak. Ele alınacak konular arasında Paris Anlaşması, iklim kaynaklı afetler ve göç, küresel salgın sonrası kentsel yaşam, sıfır atık, çevreye duyarlı endüstriler ve dirençli şehirlerin finansmanı var. Zirvede kilit paydaşlar, Türkiye’de daha dirençli şehirler ve sürdürülebilir kalkınma yönünde eylem ve değişime esin kaynağı olmak amacıyla, kendi düşünce ve iyi uygulamalarını paylaşacak. Gündem ayrıca, dünyanın her köşesinden “akıllı şehir” vaka çalışmalarını, dirençli şehirler için tasarlanan yenilikçi projeler fuarını ve afetlerde gönüllülük forumunu da içeriyor.

Daha yeşil, güvenli ve sürdürülebilir bir gelecek



Dirençlilik oluşturmamanın, dünyadaki her şehir için en büyük öncelik haline geldiğini belirten Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, “Tüm belediye başkanları, başta küresel salgın ve iklim kaynaklı afetler olmak üzere büyük zorluklarla karşı karşıya. Kartepe Zirvesi, bir araya gelip daha yeşil, güvenli ve sürdürülebilir bir geleceğe giden rotayı birlikte çizme fırsatı veriyor. Dirençli şehirler oluşturma çabalarımızda UNDP’nin bize katılıyor olmasından büyük kıvanç duyuyoruz” dedi.



“Kentsel alanlarda yaşayan ve çalışan insan oranının gittikçe artıyor olması göz önüne alındığında, şehirler sürdürülebilir kalkınmanın temel aktörü olarak ortaya çıkıyor” diyen UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton,“Şehirler bugün karşı karşıya olduğumuz zorlukların birçoğunun kaynağı; ama aynı zamanda çözüm aramak için bir araya geldiğimiz forumlar. Bunun için, bu yılın Kartepe Zirvesi’nin içeriğini oluşturmak üzere Kocaeli ile güç birliği yapmaktan onur duyuyoruz” ifadesini kullandı.