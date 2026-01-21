UNICEF’ten Gaziantep’te gençlere yönelik beceri ve istihdam buluşması

UNICEF ve Gaziantep’teki paydaşlar, ergen ve gençlerin eğitimden istihdama geçişini güçlendirecek iş birliği alanlarını değerlendirmek üzere Gaziantep Sanayi Odası’nda bir araya geldi.

Birleşmiş Milletler Uluslararası Çocuklara Acil Yardım Fonu (UNICEF) ile Gaziantep’teki kurum ve kuruluşların iş birliğinde, Gaziantep Sanayi Odası’nın (GSO) ev sahipliğinde “Ergenlerin ve Gençlerin Beceri Gelişiminin Desteklenmesi: Olası İş Birliği Alanları” başlıklı istişare toplantısı düzenlendi.

Toplantıya Gaziantep Valisi Kemal Çeber, UNICEF Türkiye Ülke Temsilcisi Paolo Marchi, GSO Meclis Başkanı Adil Sani Konukoğlu, GSO Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Mehmet Tuncay Yıldırım ile İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Önder Arpacı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Umut Zeybek başta olmak üzere kamu kurumları ve özel sektör temsilcileri katıldı.

Eğitimden istihdama geçiş masaya yatırıldı

Toplantıda; ergenler ve gençlerin iş gücü piyasasına uyumunu artıracak becerilerin geliştirilmesi, mesleki ve teknik eğitimin güçlendirilmesi ve özel sektörle iş birliği modelleri ele alındı. Dezavantajlı gruplara yönelik destek mekanizmaları ve gençlerin istihdam edilebilirliğini artıracak adımlar da gündeme geldi.

Gaziantep’in sanayi gücü nitelikli iş gücü için avantaj

Gaziantep’in üretim ve sanayi altyapısının, gençlerin nitelikli iş gücü olarak yetiştirilmesine sağlayabileceği katkılar değerlendirildi. Bu kapsamda kentin genç nüfus potansiyelinin etkin şekilde kullanılması için çok paydaşlı yaklaşımın önemine vurgu yapıldı.

Ortak proje vurgusu

UNICEF, Türkiye’de yürüttüğü ülke programları ve gençlere yönelik mevcut projeleri hakkında bilgilendirme yaptı. Kamu, özel sektör ve sivil toplum arasında sürdürülebilir iş birlikleri ve ortak projelerin geliştirilmesi konularında görüş alışverişinde bulunuldu.