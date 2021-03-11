Üniversite kendi elektriğini üretecek

BİLECİK - Şeyh Edebali Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi öğretim üyelerinin görev aldığı Enerji Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından başvurulan, T.C. Enerji Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen “Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Teknik Destek Projesi (YEVDES)” kapsamında destek almaya hak kazandı. İlgili Bakanlık tarafından yapılan değerlendirmeler sonucu Güneş Enerji Santrali Fizibilite Raporu çalışmasına onay verildi. Bakanlık tarafından görevlendirilen uzmanın saha çalışmaları ise önerilen proje sahasında yapıldı. Proje ekibini çalışmalarından dolayı kutlayan Rektör Prof. Dr. Şükrü Beydemir, yenilenebilir enerji verimliliği konusunda Bilecik’te farkındalık oluşmasının amaçlandığını belirtti.



YEVDES Projesi ile AB etkin kaynak kullanımı ilkeleri doğrultusunda, belediyelerin ve üniversitelerin enerji verimliliği ve yenilenebilir enerji yatırımlarının desteklenmesi amaçlanıyor. Bu kurumlara ait tesislerde, binalarda ve kampüslerde enerji verimli teknolojilerin gelişimi ve yenilenebilir enerji üretiminin artırılması, Türkiye’de daha az enerji-yoğun ve sürdürülebilir bir kamu sektörünün oluşturulması için önem taşıyor.