Üniversite öğrencisi tasarladı, Darıca Belediyesi üretti

KOCAELİ - Gazi Üniversitesi Endüstriyel Tasarım Bölümü öğrencisi Ecem Ulğaç, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık ile görüşerek sokak hayvanları için fonksiyonel kulübe projesini anlattı. Başkan Muzaffer Bıyık, üniversiteli Ecem’in projesinin hayat bulması için ekibine talimat vererek sosyal sorumluluk projesinin startını verdi.

Üniversite öğrencisi Ecem Ulğaç’ın tasarladığı köpek kulübesi, belediyenin kendi atölyesinde marangozlar tarafından üretildi. “Yaşamak istediğin gibi yaşat” başlıklı sosyal sorumluluk projesi kapsamında geliştirilen fonksiyonel köpek kulübesinde sokak hayvanlarının ihtiyaçları doğrultusunda yem ve su oluğu da bulunuyor. Belediyenin kendi atölyesinde kısa sürede hayata geçirilen kulübeler farklı noktalarda bulunan beslenme noktalarına yerleştirildi.