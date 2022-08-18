Üniversiteli gençler, Yorglass’ın projesiyle cam tasarlayacak

GÜLSÜM ERDEM / MANİSA

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi’nin (UNGC) imzacısı olan ve sürdürülebilirliği stratejilerinin merkezine yerleştiren Yorglass’ın BM 2022 Uluslararası Cam Yılı dolayısıyla üniversite gençlerine yönelik Yorglass İleri Dönüşüm Tasarım Ödülleri (Yorglass Upcycle Design Awards - YUDA) projesini başlattı. Yorglass Yönetim Kurulu Üyesi, Marka ve İletişim Müdürü Merve Yorgancılar Işıtmak, “Yorglass’ın ödüllü yarışma projesi YUDA, cam sektörü ve sürdürülebilirlik ilişkisi için farkındalık yaratmak, üniversite öğrencilerini daha iyi bir gelecek vizyonuna dahil etmek amacıyla başlatıldı. Üniversitelerin ilgili bölümlerinden yarışmaya katılan öğrenciler, doğrudan üretim sırasında oluşan cam ve kâğıt gibi atık maddelerin ileri dönüşümle son tüketiciye yönelik ve ticari anlamda nasıl değerlendirilebileceğini tasarlayacak. Tasarımlar, ihracat potansiyeli, yurtiçi ve yurtdışındaki (varsa) pazarlama stratejileri, yenilikçilik, farklılık, işlevsellik, estetik, kullanıcıya ve çevreye katkısı, sağlık ve güvenlik, üretilebilirlik, sürdürülebilirlik ve ileri dönüşüm kriterlerine göre değerlendirilecek” dedi.

“İnovasyon için gençliğe ihtiyaç var”

Yorglass’ın kültüründen gelen camı, geleceğin sürdürülebilir ürünü yapma tutkusuyla hayata geçirdiği ilk ve ödüllü ileri dönüşüm ürünü “cam kaykay”ın ilham verdiği YUDA projesinin, estetik, çevre duyarlılığı ve dönüşüme dair fikirlerin ve tasarımın gücünü de göstermeyi hedeflediğini aktaran Işıtmak, “Dünyanın daha fazla yeşil inovasyonlara, inovasyonların ise gençliğe ihtiyacı var. Biz, Türkiye’nin en büyük cam sanayi kuruluşlarından Yorglass olarak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Cam Yılı’nın döngüsel bir ekonomi inşası ve sürdürülebilir kalkınma amaçlarını destekliyoruz. Cam endüstrisinin önemli aktörlerinden biri olarak ‘cam gibi tertemiz’ bir doğada yaşamak ve bu büyük küresel gündeme dahil olmak istiyoruz. Üretimi destekleyen bir sanayi şirketi olarak sadece dijital projeleri değil üretim odaklı projeleri de hayata geçiriyoruz. Bu amaçla Uluslararası Cam Yılı dolayısıyla üretimde verimliliğin artırılması yoluyla doğal yaşama, gençlerin geleceğine ve genel anlamda topluma katkıda bulunmak adına ‘ileri dönüşüm’ yarışması olan YUDA projesini başlattık” diye konuştu.

Yarışmayla ticarileştirilebilir ürün tasarımları bekleniyor

Yorglass’ın YUDA projesine 30 Eylül tarihleri arasında başvuru yapılabiliyor. Yarışmaya katılmak isteyen gençlerden endüstriyel üretimde fire olarak nitelendirilen cam ve kâğıt artıklardan inovatif ve kreatif çalışmalarla ticarileştirilebilir ürünler tasarlaması bekleniyor. Birinciliği kazanan öğrenci ödül olarak master eğitimi süresince burs ve staj imkânı ile 11 inç iPad Pro + Apple Pencil, ikinciliği kazanan öğrenci iPad Mini, üçüncülüğü kazanan öğrenc iPad ve sıralamada ilk 50’ye giren öğrenciler de online sertifika programı almaya hak kazanacak.

“Gençleri yenilikçi ürün için teşvik edeceğiz”

Camın sonsuz olarak dönüştürülebilen doğal ve ender bir malzeme olduğunu vurgulamak ve bu yönüyle döngüsel ekonomi için önemini anlatmak istediklerini ifade eden Merve Yorgancılar Işıtmak, şunları söyledi: “YUDA projesi ile üniversite öğrencilerinin, cam atıklarını kullanarak son tüketicinin değişen yaşamsal ihtiyaçları göz önüne alınarak sürdürülebilir, üretilebilir, ticarileştirilebilir yenilikçi bir ürün tasarlamalarına teşvik edeceğiz. Yorglass olarak, sürdürülebilir üretim bilincini ülkemizin yarını olan gençlerin yardımıyla yükseltmeyi, öğrencileri sürdürülebilirlik konusunda motive etmeyi, stratejik düşünme ve yenilikçi materyal geliştirme sürecine ilişkin yetkinliklerini geliştirerek, ileri dönüşüm hareketinin bir parçası olmalarını hedefliyoruz.”