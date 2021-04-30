Üniversiteli kadınlar kariyer rotalarını kendileri çizecek

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şubesi tarafından 3-11 Mayıs arasında düzenlenecek Kariyer Rotanı Sen Çiz Projesi’nde organize edilecek online panellerle üniversiteli kadın öğrencilere yönelik olarak 17 kadın girişimcinin başarı hikayesi anlatılacak.

Projedeki en büyük amaçlarının kız öğrencileri Covid-19 sonrası yeni dünya düzenine adapte etmek olduğunu belirten Türk Kadınlar Konseyi Derneği Mersin Şube Başkanı Belgin Gürağaç, “COVıD-19 pandemisi sonrası teknolojinin de etkisiyle bizleri yeni bir dünya bekliyor. Bu yeni dünya da iş yapma modelleri değişecek, yeni kariyer fırsatları ve uzmanlık alanları ortaya çıkacak. Kariyerinin başındaki üniversiteli genç kadınlarımızı bu değişime uyum sağlayabilmesi ve kariyerlerini doğru yönetebilmeleri için çeşitli alanlarda uzman, başarılı kadınları online panellerde ağırlayacağız. Panelistlerimiz kariyer yolculuklarını ve bu yolculukta karşılaştıkları zorlukları nasıl aştıkları, bu yolda ilerlerken kimlerden ilham aldıklarını, kendilerini nasıl geliştirdiklerini genç kadınlarla paylaşacak. Böylece projemiz genç kızlarımızın motivasyonlarına, geleceklerine ışık tutacak ve onlara vizyon kazandıracak” diye konuştu.