“Unlu bit zararlısı ile mücadele bireysel değil, eşgüdümlü olmalı”

Mehmet Nabi BATUK

MERSİN - Çukurova’da maliyetleri artırarak pamuk üretimini vuran unlu bit zararlısının son dönemde narenciye bahçelerinde sıklıkla görülmesi çiftçi ve ihracatçıyı kaygılandırıyor. Mersinli çiftçiler, ılıman ve nemli ortamları sevdiği için daha çok Akdeniz’e kıyısı olan ülkelerde görülen unlu bit ile etkin mücadele için kimyasal mücadelenin yetersiz olduğu görüşünde. Mersin Akdeniz Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Musa Yılmaz, çiftçilerin kimyasal mücadelesinin daha çok bireysel olarak sürdürdüğünü ancak bu durumun söz konusu zararlının popülasyonunun yükselmesi riskini artırdığı uyarısı yaptı. Unlu bit ile etkin mücadele için kimyasal mücadelenin havza bazlı ve eşgüdümlü olarak yapılması gerektiğini ifade eden Musa Yılmaz, bunun yanında biyolojik mücadele yöntemlerinin de bir an önce narenciye bahçelerinde uygulanması gerektiğini söyledi.



Unlu bitin polifag bir zararlı olduğunu ifade eden Yılmaz, söz konusu zararlının narenciye bahçelerinde olduğu kadar zeytin, dut, bağ, nar, muz, şeftali, kiraz, zakkum, yerfıstığı, balkabağı, kavun, karpuz ve pek çok süs bitkisinin yetiştiriciliğini olumsuz etkilediğini bildirdi. Mersin’de unlu bitin yayılım alanı ile ilgili çalışmaların devam ettiğini aktaran Yılmaz, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın tarım danışmanları aracılığıyla hazırladığı Entegre Mücadele Yöntemlerinin Yaygınlaştırılması Projesi’nin de bir an önce devreye alınması gerektiğini ifade etti.